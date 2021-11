Brandenburg/H

Es ist wieder mal vorbei mit den großen Freiheiten: Die Corona-Inzidenz in der Stadt Brandenburg an der Havel liegt mit dem 8. November an drei Tagen hintereinander über 100, deswegen gibt es ab dem 9. November wieder eine verschärfte Testpflicht.

Diese betrifft Beschäftigte in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Pflegeheimen und diesen gleichgestellten Wohnformen. Sie gilt auch für Beschäftigte von ambulanten Pflegediensten, von teilstationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe und von teilstationären Pflegeeinrichtungen (Tages- oder Nachtpflege) einschließlich des für die Beförderung eingesetzten Personals. Getestet wird – mit Ausnahme von Krankenhäusern – an jedem Tag, an dem der Beschäftigte zum Dienst kommt.

Ausgenommen von der Testpflicht sind weiterhin Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr sowie vom Schulbesuch zurückgestellte Kinder. Ausgenommen sind auch Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen eines verbindlichen Schutzkonzeptes der von ihnen besuchten Schule regelmäßig, mindestens an zwei verschiedenen Tagen pro Woche, auf das Vorliegen einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus getestet werden.

Ausgenommen sind zudem geimpfte Personen und genesene Menschen, beides müssen sie allerdings nachweisen.

Inzidenzunabhängig besteht die tägliche Testpflicht außerdem entsprechend für Beschäftigte in Einrichtungen, mit Ausnahme von Krankenhäusern, in denen aktuell ein aktives SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen vorliegt.

Von MAZ