Ziesar

Bei über 1,4 Millionen Euro fiel der Hammer für ein Mehrfamilienhaus in der Jacobstraße in Brandenburg. Ein schmales Handtuch neben einer SB-Tankstelle im Industriepark Ziesar brachte es auf 23.500 Euro. Auch eine Waldfläche in der Göhlsdorfer Ortslage fand für 8.000 Euro einen neuen Besitzer. Nur für das ehemalige Kinderferienlager Am Geuen in Ziesar gab es keinen Zuschlag bei der Herbstauktion der Deutschen Grundstücksauktionen AG in Berlin. Bei 65.000 Euro lag am 24. September das Auktionslimit für das insgesamt rund sechs Hektar große Gelände.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Außenbereich von Ziesar

„Es gab im Vorfeld einige Interessenten, die sich ein Exposé schicken ließen. Doch am Ende kam keine Versteigerung zustande“, bestätigte eine Mitarbeiterin des Auktionshauses der MAZ auf Nachfrage. Über die Gründe kann nur spekuliert werden. Im Regelfall reißen sich Investoren um ehemalige Erholungsliegenschaften wegen der oftmals schönen Naturlage. Doch möglicherweise haben die über 30 mit Wellasbest eingedeckten Bungalows und die im Rohbau vorhandene Halle aus Stahlbeton eine abschreckende Wirkung. Zumal sich die Immobilie im Außenbereich befindet. Erwerber müssten mit dem Risiko leben, nicht zu wissen, was sie überhaupt mit dem neuen Besitz anfangen dürfen.

Nie in Betrieb gegangen

Was passiert nun mit dem ehemaligen Ferienlager, dass im Wendejahr 1989 für den VEB Lokomotivbau Elektrotechnische Werke Hennigsdorf errichtet worden war? In Betrieb ging das Areal nie. Derzeit kann die Immobilie zum Auktionslimit von 65.000 Euro im sogenannten Nachverkauf erworben werden. In der Regel werden nicht versteigerte Liegenschaften vier Wochen nach der Auktion auf diesem Weg angeboten und danach an den Eigentümer zurückgegeben, sollte sich auch dann kein Interessent gefunden werden. Das Auktionshaus ist optimistisch, dass sich doch noch ein Käufer findet. 31 Jahre nach der Wende ist das südlich der Autobahn gelegene Gelände stark verwildert und nur bedingt begehbar. Die Bungalows befinden sich in einem ruinösen Zustand. Ziesars Bürgermeister Dieter Sehm stellte auf Nachfrage klar: „Die Stadt hat kein Interesse an einem Erwerb.“

Von Frank Bürstenbinder