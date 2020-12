Brandenburg/H

Am Sonntagnachmittag fiel Beamten auf Ihrer täglichen Streife am Tschirchdamm in Hohenstücken ein 30-Jähriger Mann auf. Bei sich hatte er Amphetamine und Cannabis, diese übergab er den Beamten freiwillig. Auch einen Schlagring hatte der mutmaßliche Täter am Mann. Laut Polizei wurden später bei einer Wohnungsdurchsuchung weitere Betäubungsmittel sowie Unterlagen, die auf ein Geschäft mit Drogen hinweisen gefunden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Von MAZ