Versuch einer Einigung im Streit um neue Oberschule

Eine grundsätzliche Verständigung mit den meisten Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung hat die Stadtspitze zum Thema Oberschule nun wohl erreicht, Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) wird diese in den kommenden Tagen in eine Beschlussvorlage gießen und Ende November zur Abstimmung vorlegen.

Gründen einer neuen Oberschule

Demnach wird eine neue Oberschule zusätzlich im Gebäude des Oberstufenzentrums „ Alfred Flakowski“ in der Caasmannstraße gegründet, sie startet im nächsten Schuljahr mit zwei siebten Klassen. Das Quartier soll vorübergehend sein – bis zu einem möglichen Neubau, in den dann später die ganze Schule übersiedeln kann.

Filial-Lösungen sind schwierig

„Wir wollen eine neue Oberschule gründen, weil Filiallösungen immer schulorganisatorisch und rechtlich schwierig umzusetzen sind.“ Teile des Kollegiums müssten dann immer durch die halbe Stadt hin und her fahren, zudem müssten Schüler, die als Siebtklässler an einer Filiale der Nicolaischule oder der Oberschule Nord starten, bis zum Ende der zehnten Klasse an dieser Schule bleiben. Sie könnten dann nicht in eine neue Schule wechseln.

Container sind teuer

Eine Container-Lösung auf einem Areal einer „Mutterschule“ für eine Filiale zu errichten, würde zeitlich kaum noch zu realisieren sein, außerdem ist das immer teuer, wie die Stadt auch gerade beim „Havelkids“-Hort erfahren muss. „Das Geld würde uns fehlen, um beispielsweise einen Neubau mit einer durchdachten Planung vorzubereiten.“

Kein Gespräch mit anderen Schulen

Zu den bestehenden Oberschulen habe die Stadtverwaltung ein gutes Verhältnis, in einigen Schulen hatte es teilweise Unruhe über die Vorstöße aus der Stadtverordnetenversammlung gegeben, weil diese ohne Absprachen oder Einbeziehen der möglicherweise betroffenen Schulen angestellt wurden.

Schulamt heuert Kollegium an

Zudem habe die Leiterin des Staatlichen Schulamtes Janina Kolkmann zugesichert, dass sie für die neue Schule ein eigenes Kollegium suchen und einstellen will. Dann wäre die neue Schule wirklich eigenständig, unabhängig von ihrem Standort.

Außerdem habe die Stadt auch schon Erfahrungen mit dem Umzug von ganzen Schulen gemacht, „etwa vor einigen Jahren beim Umsiedeln der Otto-Tschirch-Oberschule vom Görden nach Hohenstücken“.

Vorfühlen in Potsdam

Scheller will nun parallel zur Beschlussvorlage die Genehmigung für die neue Schule durch das Brandenburger Bildungsministerium vorzubereiten. Deswegen hat er einigen Fraktionsvorsitzenden seine Grundsatzüberlegungen bereits schriftlich übermittelt, um innerhalb der nächsten drei Tage eine Rückmeldung zu bekommen, ob die Beschlussvorlage eine Mehrheit finden würde.

