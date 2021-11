Versuchte Einbrüche in Wohnungen in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Mutmaßliche Einbrecher sorgen in Brandenburg an der Havel für Unruhe. Die bislang unbekannten Täter haben am Dienstag versucht, in Wohnungen im Stadtteil Nord und in der Altstadt einzudringen. In beiden Fällen sind sie gescheitert. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach liegt die Tatzeit in beiden Fällen zwischen 16.15 Uhr und 18 Uhr.

In der Klingenbergstraße drangen die Unbekannten durch eine defekte Eingangstür in ein Mehrfamilienhaus ein. Dort versuchten sie dann nach Angaben aus der Polizeiinspektion, im zweiten Stock eine Wohnungstür aufzuhebeln.

Täter hinterlassen Schäden in Nord und in der Altstadt in Brandenburg an der Havel

Welches Werkzeug sie dabei benutzten, sei derzeit noch unklar. Die Täter bekamen die Tür nicht auf und flohen dann unerkannt vom Tatort.

In der Emserstraße in Nord gingen die Unbekannten laut Polizei ähnlich vor. Doch auch in diesem Mehrfamilienhaus hielt die Wohnungstür dem Einbruchsversuch stand.

Kripo in Brandenburg an der Havel ermittelt gegen Unbekannte

Ob beide Taten in einem Zusammenhang stehen und die Täter womöglich identisch sind, ist derzeit offenbar noch unklar.

Die Täter hinterließen an den Tatorten einen beträchtlichen Sachschaden. Nach Polizeiangaben summiert sich dieser auf mehrere hundert Euro. Die Polizei nahm Anzeigen in den beiden Fällen auf. Die Kripo ermittelt jetzt gegen die noch unbekannten Täter.

Von hms