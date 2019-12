Brandenburg/H

In der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Brandenburg an der Havel gesprengt. Die Tat ereignete sich in der Wilhelmsdorfer Straße, Ecke Franz-Ziegler-Straße gegen 0.30 Uhr.

Ein Zeuge beobachtete, wie die beiden mutmaßlichen Täter durch eine Explosion den Zigarettenautomaten sprengten und anschließend die Päckchen aufsammelten, die durch die Explosion verstreut auf dem Boden lagen. Anschließend rannten die beiden Personen Richtung Franz-Ziegler-Straße davon.

Zeuge alarmiert Polizei

Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Mehrere Beamten rückten sofort zum Tatort aus. Sofort lösten sie eine Fahndung nach den Tätern ein. Die jedoch entkamen unerkannt. Gegen sie ermittelt nun die Kripo wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Kriminaltechniker sicherten am Tatort Spuren.

Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben könnten.

Auch im Fall einer weiteren Straftat in Brandenburg an den Weihnachtsfeiertagen hat die Polizei einen öffentlichen Zeugenaufruf gestartet. Einbrecher haben versucht, in die Filiale der Deutschen Bank am Tschirchdamm in Hohenstücken einzudringen.

Nebelanlage geht los

Der oder die unbekannten Täter betraten am 25. Dezember um 4.10 Uhr den frei zugänglichen Vorraum der Filiale. Anschließend schleuderten sie einen Stein gegen die Glastür des Innenraums. Das Glas zersplitterte. Doch zeitgleich ging die Alarmanlage der Bank sowie eine Nebelanlage los. Das schlug den oder die Einbrecher in die Flucht.

Tatsächlich ist nach Polizeiangaben unklar, wie viele Täter am versuchten Bankeinbruch beteiligt waren. Der Sachschaden an der Bankfiliale ist erheblich.

Die Polizei fragt auch in diesem Fall, wer gegen 4 Uhr am ersten Weihnachtsfeiertag verdächtige Personen in der Nähe der Deutschen Bank gesehen hat oder Hinweise zu den Tätern geben können.

Hinweise in den beiden Fällen nimmt die Polizei unter 03381-56-00 entgegen.

Von Marion von Imhoff