Brandenburg/H

Äußerst gerissene Einbrecher haben am Donnerstag gegen 1.30 Uhr versucht, in der Werner-Seelenbinder-Straße in Brandenburg eine Wohnung aufzubrechen. Eine aufmerksame Nachbarin, die von der defekten Eingangstür wusste, alarmierte die Polizei, weil sie verdächtige Geräusche im Hausflur hörte. Eine Polizeistreife rückte aus, aber die Beamten konnten in der Dunkelheit der Umgebung und im Haus keine Verdächtigen entdecken.

Kaum waren die Beamten wieder weg, hörte die Anwohnerin erneut die Geräusche und rief wieder die Polizei. Als die Beamten nun binnen kürzester Zeit wieder zurück waren, entdeckten sie wieder keine Einbrecher. Was sie aber fanden, war Werkzeug, das die Täter in der Eile ihrer Flucht zurücklassen mussten. Daran sicherte später die Kripo DNA-Spuren.

Von MAZonline