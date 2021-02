Versuchter Einbruch in Kirchmöser bleibt lange unentdeckt

Brandenburg/H

Über eine Woche ist der versuchte Einbruch in ein Geschäft in der Wusterwitzer Straße in Kirchmöser unentdeckt geblieben. Erst am Mittwochmittag hatte einen Mitarbeiter bemerkt, dass an einer Tür der Laderampe Hebelspuren zu sehen sind. Er wählte dann den Notruf der Polizei. Als die Beamten vor Ort waren, konnte der Tatzeitraum des versuchten Einbruchs eingegrenzt werden.

Laut den Angaben des Mitarbeiters müssen der oder die Diebe innerhalb der letzten neun Tage versucht haben, in des Geschäft einzudringen. Das teilte Polizeihauptkommissarin Cornelia Hahn vom Führungsdienst der Polizeiinspektion in Brandenburg an der Havel am Donnerstag mit. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen versuchten Einbruchdiebstahls auf. Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Von MAZ