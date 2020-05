Versuchter Mord an Ehefrau: Im Schwurgericht Potsdam spricht das Opfer

Kloster Lehnin

Am siebten Mordprozesstag vor dem Schwurgericht Potsdam spricht die Ehefrau des Angeklagten, also das mutmaßliche Opfer.

Die 33 Jahre alte Frau hatte ihren Mann gleich nach dem Aufprall gegen einen Baum am 6. August 2019 bezichtigt, er habe sie umbringen wollen. Dadurch wurde das Strafermittlungsverfahren ausgelöst, das in die Anklage und den Prozess wegen versuchten Mordes mündete.

Wie berichtet, kommt der VW Polo des 37 Jahre alten Michael K. aus Kloster Lehnin von der Straße ab an jenem Sommertag zur Mittagszeit auf der Landstraße zwischen Michelsdorf und Golzow. In einer leichten Rechtskurve fährt er gegen einen Baum gefahren. Mit Absicht?

Ehefrau: Wespe im Auto gab es nicht

Die Kronzeugin der Anklage, die Noch-Ehefrau, schildert im Landgericht Potsdam, woran sie sich noch erinnern kann.

Eine angebliche Wespe als Auslöser des Zusammenstoßes gehört nicht dazu. Sie widerspricht also seiner Version gegenüber der Polizei. „Eine Wespe im Auto gab es nicht“, betont die Frau.

An jenem Dienstag im August sind die getrennt lebenden Eheleute auf dem Weg zur Autowerkstatt in Prützke. Der Ehemann am Steuer fährt einen Umweg durch den Wald, durchquert eine Dreiviertelstunde lang sein Jagdrevier.

Wie schon so oft redet er dabei auf seine zur Trennung entschlossene Ehefrau ein, zu ihm zurückzukehren. Sie solle doch auch an die beiden gemeinsamen kleinen Söhne zu denken.

Der Mann ist „total aufgebracht“

Wieder einmal verhält Michael K. sich nach den Worten seiner Frau „total aufgebracht“. Er „pusht sich hoch“, weint auch. Denn sie ist nicht zu erweichen, hält nach etwa elf Jahren fester Beziehung an der Trennung von ihm fest.

Was daraufhin geschieht, schildert die wichtigste Zeugin in diesem Mordverfahren so: Der Ehemann am Steuer kehrt gegen 13.30 Uhr zurück auf die Landstraße. Schweigend setzen beide die Fahrt fort.

Das einzige Wort war „tschüss“

In einer leichten Rechtskurve, etwa einen Kilometer vor der Abzweigung nach Oberjünne, öffnet er die Fahrertür, macht mit der rechten Hand eine Lenkbewegung nach links, lässt das Lenkrad dann los, beugt sich mit dem kompletten Oberkörper nach draußen und sagt nur ein Wort: „Tschüss!“

Den angesteuerten Baum direkt am Straßenrand verfehlt das Auto. Es prallt wenige Augenblicke später gegen einen kleineren Baum weiter hinten im Waldstück.

Ob sie als Beifahrerin korrigierend ins Lenkrad gegriffen hat, wie sie in einer früheren Polizeivernehmung berichtet hat, kann die Zeugin vor Gericht nicht mehr mit Sicherheit sagen.

Befreit und nach Luft gerungen

Sie weiß noch, dass sie ihre Beifahrertür mühelos öffnen konnte und aus Angst, dass es brennen könnte, schnell aus dem Wagen geflüchtet ist, ohne noch einmal nach ihrem Ehemann zu schauen.

Durch eine Rippenprellung verletzt und daher um Luft ringend schleppt sie sich zur Straße und winkt einen Autofahrer heran, der tatsächlich anhält und sich um sie kümmert, wie weitere Menschen wenig später.

Die Schilderung der Frau zum Ablauf des Geschehens weicht in mehreren Punkten von der Darstellung dieser anderen Zeugen ab. Denen zufolge hatte sie unmittelbar nach dem Aufprall klar zum Ausdruck gebracht, dass ihr Mann sie umbringen wollte.

Unterschiedliche Zeugenaussagen

Nach ihrer heutigen Erinnerung ist es so, dass Michael K. sie und auch sich selbst gegen den Baum fahren wollte.

Nach der Erinnerung von Zeugen hat die an einem Baum sitzende verletzte Ehefrau ihren Mann zitiert mit Aussagen wie: „Dann mach ich jetzt Schluss“, „Ich wünsch dir noch ein schönes Leben“ und „Wenn das so ist, müssen wir eben beide sterben.“

Nein, sagt die Zeugin vor Gericht, so sei es definitiv nicht gewesen. Michael K. habe nichts weiter gesagt als „tschüss“.

Anfags war „alles super“

Außer dass die Schwurgerichtskammer die Zeugin nach dem Geschehen am 6. August 2019 fragt, wollen die Richter Näheres wissen über den Verlauf der Beziehung mit dem Angeklagten und die Gründe der Trennung.

Die Liebe begann demnach im Jahr 2008, geheiratet haben beide im Mai 2017. Anfangs war nach ihren Worten „alles super“, auch wenn der Angeklagte schon zu einem frühen Zeitpunkt aufbrausend war und ihr einmal sogar eine Bierflasche hinterhergeworfen habe, die sie am Bein traf.

Entzweit haben sich die Partner etwa im Juli 2016, nach der Geburt des zweiten Kindes. Die Zeugin beschreibt ihren Ehemann, von dem sie sich nun scheiden lassen will, wie einen Pascha alter Schule.

Der Pascha und seine Frau

Der Mann geht, so erzählt sie es, andauernd zur Jagd und zu Freunden. Sie bleibt zurück mit den Kindern, dem Haushalt und dem Umbau der Wohnung in seinem Elternhaus.

Oft wird darüber gestritten. Er wird laut und bockig. Am Ende eines solchen Streits geht er einfach. Die Zeugin versichert dem Gericht außerdem, dass sie für fast alles bezahlt habe: die Dinge im Haushalt, die Einkäufe, die Anschaffungen für die Kinder.

Verhaltensänderung

Die endgültige Trennung verkündet sie ihrem Mann am 16. März 2019. Er habe das nicht ernst genommen und darauf herablassend reagiert, etwa so: „Dich nimmt doch keiner.“

Gleichwohl ändert der Mann sein Verhalten, kümmert sich nun auch viel mehr um die Kinder. Doch es ist offenbar zu spät.

„Er konnte machen, was er will, ich habe ihn nicht mehr geliebt“, betont die Frau vor Gericht. Ihr Verhalten bleibt gleichwohl zwiespältig und für Außenstehende nicht so leicht verständlich.

Trotz Trennung noch intim

Denn die Familie verbringt nach der verkündeten Trennung noch viel Zeit miteinander, macht Ausflüge, trifft sich zum Essen, verbringt Wochenenden gemeinsam, fährt an die Ostsee. „Nur wegen der Kinder“, versichert die Zeugin.

Sogar Sex haben die Eheleute trotz der Trennung weiterhin regelmäßig. Sie erklärt das so: Ich habe das nicht gewollt, aber über mich ergehen lassen, weil er nie locker gelassen hat. Und damit er endlich Ruhe gibt.

Sogar ein oder zwei Tage vor dem mutmaßlichen Mordversuch waren die Eheleute noch ein letztes Mal intim miteinander. Am Windrad im Wald.

Von Jürgen Lauterbach