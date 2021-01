Brandenburg/H

Knapp entgangen ist Noor-Ahmad B. einer lebenslangen Haftstrafe. In dieser Woche hat das Schwurgericht den aus Afghanistan stammenden Mann aus Brandenburg an der Havel wegen versuchten Mordes verurteilt.

15 Jahre Gefängnis lautet das Urteil für die beinahe tödliche Messerattacke am 5. Mai 2020 auf dem Görden. Opfer war seine damalige Partnerin.

Anzeige

Staatsanwalt fordert lebenslang

Noor-Ahmad B. war angeklagt wegen versuchten Mordes in Verbindung mit gefährlicher Körperverletzung und Kindesentführung. Am Ende von acht Prozesstagen im Landgericht Potsdam fordert Staatsanwalt Jörg Möbius eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Verteidiger Michael Manczak aus Brandenburg an der Havel beantragt dagegen eine 13-jährige Haftstrafe. Er hat seinem Mandanten frühzeitig im Strafprozess geraten, die Tat zu gestehen.

Das Gericht wertet das Geständnis als strafmildernd, sodass Noor-Ahmad B. nicht für länger als die verhängten 15 Jahre hinter Gitter muss.

Der Angeklagte und sein rund drei Jahre älteres Opfer hatten seit dem Herbst 2017 eine sexuelle Beziehung zueinander, die im folgenden Jahr in einer Eheschließung nach islamischem Ritus mündete.

Streit und Gewalt

Das Verhältnis der Verliebten ist jedoch von Streit und Gewalt geprägt. Der gläubige Moslem kann sich nicht damit abfinden, dass seine Partnerin sich weiterhin mit ihrem Ex-Freund und ihren beiden Kinder trifft.

Das ungleiche Paar zieht in eine Wohnung am Mozartplatz. Im Januar 2019 wird der gemeinsame Sohn geboren. Doch es bleibt dabei. Immer wieder wird Noor-Ahmad B. gewalttätig, schlägt seine Partnerin nach deren Weihnachtsbesuch bei ihrer alten Familie mit einem Kabel windelweich.

Die Frau strebt vor Gericht schließlich ein Kontaktverbot an, das den gewalttätigen Mann von ihm fernhalten soll. Doch dazu kommt es nicht. Das Paar versöhnt sich wieder.

Schlussstrich: Peiniger kommt zurück

Doch Anfang Mai 2020 macht Laura K. endgültig Schluss mit ihrem Peiniger. Sie erträgt die Schläge und die psychische Gewalt nicht mehr.

Am 5. Mai kommt der abgelehnte Asylbewerber, der seit 2015 in Brandenburg an der Havel lebt, noch einmal in ihre Wohnung und fordert Sex.

Die Frau hat offenbar eine dunkle Vorahnung. „Vielleicht tötest du mich und haust ab“, soll sie kurz vor dem brutalen Angriff gesagt haben. Fast genau so ist es gekommen.

Mit zwei Messern zugestochen

Nach dem Sex geht der Mann in die Küche und nimmt ein Messer, mit dem er auf Laura K. einsticht, bis die Klinge abbricht.

Der Täter holt ein zweites Messer und sticht weiter drauf los. Sein Opfer wird bewusstlos. Er glaubt, sie sei tot. Daher geht er duschen, ehe er sich den kleinen Sohn schnappt, den Autoschlüssel und die EC-Karte seiner Ex-Partnerin einsteckt und in ihrem Peugeot losfährt.

Von ihrem Konto hebt er 265 Euro bei der Sparkasse ab und macht sich dann samt Kind auf den Weg nach Wien. Denn dort wohnt ein Freund.

Auf der Flucht festgenommen

Sein Ziel erreicht der Verbrecher nicht. Er passiert zwar noch die tschechische Grenze, doch die dortige Polizei stellt ihn auf der Autobahn in der Nähe von Prag.

Der kleine, recht kräftige Mann wird einige Wochen später von den tschechischen Behörden nach Deutschland ausgeliefert und kommt umgehend in Untersuchungshaft.

Seine frühere Partnerin hat den Mordversuch knapp überlebt. Sie erwacht nach einiger Zeit aus ihrer Ohnmacht und schleppt sich blutüberströmt zu einer Nachbarin. Die Rentnerin setzt einen Notruf ab. Wenig später finden Polizei und Rettungskräfte die schwer verletzte Frau wieder in ihrem Bett.

Schwere Verletzungen

Die vielen Verletzungen der Laura K. werden in einer Notoperation am städtischen Klinikum Brandenburg versorgt. Anschließend wird die Frau neun Tage lang intensivmedizinisch überwacht.

Acht Monate nach dem Mordversuch sind die Narben an ihrem Körper noch sichtbar, die seelischen Verletzungen hingegen nicht. Weil Nerven geschädigt sind, kann die Frau einen Daumen nicht mehr richtig bewegen.

Vergleich mit Mordversuch auf der Scholle

Mit der Haftstrafe von 15 Jahren orientiert sich die 1. Große Strafkammer an ihrem etwa ein Jahr zuvor ausgesprochenen Urteil gegen einen damals auf der Eigenen Scholle lebenden Brandenburger. Der hatte seine Partnerin im April 2019 ebenfalls aus Eifersucht und Wut mit mehreren Messern lebensgefährlich verletzt.

Dieser Mann hat im Januar 2020 eine 14-jährige Haftstrafe erhalten. Bei dem strafrechtlich zuvor wenig in Erscheinung getretenen Noor-Ahmad B. fällt die Strafe ein Jahr höher aus, denn er hat außer dem Mordversuch auch noch eine Kindesentführung begangen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Von Jürgen Lauterbach