Brandenburg/H

Ein 34 Jahre alter Mann war in der Nacht zu Sonntag von der Maerckerstraße kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung von Wilhelmsdorfer und Göttiner Straße wurde er von einem etwas jüngeren Mann angesprochen.

Der Fremde wollte wissen, was der 34-Jährige in seinem Rucksack hat. Weil dieser Mann den jüngeren Passanten flüchtig kannte, ergab sich ein kurzes Gespräch. Eine Musikbox sei in dem Rucksack, sagte das spätere Opfer.

Mehrere Schläge ins Gesicht

Daraufhin versuchte der jüngere Mann, durch kräftiges Ziehen an der Jacke und dem Rucksack des 34-Jährigen an die Musikbox zu gelangen. Als ihm das nicht gelang, schlug er dem 34-Jährigen mehrfach ins Gesicht.

Das Opfer konnte sich anschließend losreißen und informierte die Polizei. Der Täter flüchtete. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an, berichtet Polizeisprecher Daniel Keip.

Von MAZ