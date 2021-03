Brandenburg/H

Im Totschlagsverfahren zu der Messerstecherei am 2. September 2020 in Brandenburg-Nord gibt es nach dem ersten Prozesstag noch eine ganze Reihe offener Fragen.

Das Schwurgericht versucht, bis zum 31. Mai zu klären, was der 21 Jahre alte Angeklagte an jenem Abend getan hat. Der Staatsanwalt wirft ihm versuchten Totschlag vor.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Siyar K. ist irakischer Kurde. Im Jahr 2016 flüchtete er über die Türkei, Bulgarien und Österreich nach Deutschland. In Brandenburg an der Havel beantragt er im Mai 2017 Asyl. Sein Heimatland hat er nicht nur wegen der kriegerischen Auseinandersetzungen verlassen und um dem Militär zu entgehen.

Nach dem Tod seiner Mutter kamen er und seine beiden jüngeren Brüder nicht mehr klar mit dem eigenen Vater und vor allem mit dessen neuer Frau, seiner Stiefmutter, die ihn als Kind hungern ließ und geschlagen hat. So erzählt er es jedenfalls vor dem Potsdamer Schwurgericht.

Der 21-Jährige betont immer wieder, wie friedfertig er sei und wie er nur den Wunsch habe, mit einem anständigen Beruf ein ruhiges Leben zu führen. Damit ist es seit dem Abend des 2. Septembers allerdings vorbei.

Drei Stich mit dem Klappmesser

Denn der junge Mann hat mit seinem Klappmesser dreimal auf einen zwei Jahre älteren Bekannten aus Syrien eingestochen und ihn im Oberkörper und Rücken getroffen. Ein Stich in die linke Brust seines Kontrahenten führte zu einer lebensgefährlichen Verletzung.

Siyar K. erzählt im Gericht seine Version, wie und warum es zu der blutigen Auseinandersetzung auf dem Marktplatz in der Werner-Seelenbinder-Straße gekommen ist.

Ehrverletzende Beleidigungen

Der kurdische Asylbewerber speiste an jenem Abend in einem Kebap-Laden ein paar Minuten Fußweg entfernt. Von dort wollte er mit dem späteren Opfer Mohamed telefonieren, mit dem er einmal befreundet gewesen sei, der aber krumme Sachen mache.

Über seine Freundin Sofia habe er erfahren, dass Mohamed schlecht über ihn, seine Familie und vor allem seine verstorbene Mutter rede, versichert der Angeklagte.

Auf Nachfragen berichtet er, welche Beleidigungen Mohamed gegen die Mutter in den Mund genommen hat. „Ich f... deine Mutter“, sollen seine Worte gewesen sein.

Nichts Böses über Tote

Im orientalisch-islamischen Kulturkreis wisse jeder, dass man niemals böse über einen verstorbenen Menschen reden dürfe, erklärt Siyar K. Daher habe er seinen früheren Freund zur Rede stellen wollen.

Über Umwege gelang es ihm, Mohamed ans Telefon zu bekommen. Der habe sofort wieder losgeschimpft. Der Angeklagte kündigte daraufhin an, zu ihm in die Werner-Seelenbinder zu kommen.

Dort war Mohamed aber nicht. Doch der Marktplatz füllte sich mit Bekannten beider Kontrahenten. Auch der Kebap-Imbissbetreiber war Siyar K. gefolgt und versuchte, ihn vor der Haustür des Kontrahenten zu beruhigen. So jedenfalls sagt es der Angeklagte aus.

Vielfache Angst

Mohamed sei schließlich 20 Minuten später erschienen, habe sein Fahrrad zur Seite geworfen und sei mit einem großen Messer bedrohlich auf ihn zugegangen, erklärt Siyar K. Dabei habe er wieder laut geschrien und beleidigt.

„Ich hatte sehr viel Angst“, versichert der Angeklagte vor Gericht. Angst sei auch der Grund gewesen, warum er sein eigenes Klappmesser mit der etwa 10 Zentimeter langen Klinge aus der Hosentasche geholt habe. Ein Messer, das er noch nie gegen einen Menschen gerichtet habe und das er nur zum Obstschälen und andere friedliche Zwecke verwende.

Zeugen wollen schlichten

An diesem Abend aber sticht Siyar K. zu. Angeblich können die acht bis zehn umherstehenden Leute den Messerangriff nicht verhindern, obwohl sie versuchen, die Streithähne zu beruhigen und zu schlichten. Einer von ihnen, ein Iraner, wird dabei leicht verletzt.

Schlimmer sind Mohameds Stichverletzungen. Siyar K. erinnert sich nur an einen Treffer, nicht an drei. Als ihm bewusst wird, was er getan hat, habe er es wieder mit der Angst zu tun bekommen und sei geflohen.

Sein Kontrahent muss derweil in die Notaufnahme, in den OP-Saal und auf die Intensivstation.

Goldkette mit Bild der Mutter

Siyar K. stellt sich noch in der gleichen Nacht der Polizei. Die Beamten wollen ihm seine Goldkette mit dem Bild seiner Mutter wegnehmen. Dagegen wehrt er sich. Im Gerichtssaal zeigt er diesen Schmuck, mit dem er seiner Mutter immer nah sei.

Eifersucht als mögliches Motiv

Ob die Beleidigung der Verstorbenen wirklich der einzige Grund für die blutige Auseinandersetzung war, das könnten die folgenden sechs Verhandlungstage aufklären. Möglicherweise spielte auch Eifersucht eine Rolle in dem Streit der beiden jungen Männer.

Denn Sidar K. war bis zu seiner Festnahme mit einer jungen Frau namens Sofia liiert. Der frühere Freund dieser Frau war wiederum Mohamed. Beide werden im weiteren Verlauf des Prozesses noch als Zeugen aussagen.

Notwehr

Strategie des Verteidigers Torsten Kauer könnte sein, die Tat als einen Akt von Notwehr darzustellen. Schließlich war das Opfer bisher unwidersprochen ebenfalls mit einem gezückten Messer bewaffnet.

Außerdem hat auch sein Mandant bei dem Streit vor Publikum Wunden davongetragen an Hals, Gesicht und einer Hand. Schwer verletzt wurde er aber nicht.

Von Jürgen Lauterbach