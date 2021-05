Versunken im Beetzsee: Segelboot liegt 4,50 Meter unter Wasser

Amt Beetzsee/Brandenburg/H

Ein Segelboot ist Sonntag auf der Wasserskistrecke an der Regattastrecke gekentert. „Wenn sich der gesunkene 20er Jollenkreuzer in einem guten Zustand befindet, ist er auf jeden Fall mehr als 10.000 Euro wert“, sagt Steffen Pauli, der eine Segelschule in Bollmannsruh betreibt.

Boot liegt in 4,50 Metern Tiefe

Die Unfallstelle ist mit drei Bojen gesichert. „Das gesunkene Boot befindet sich auf dem Beetzsee-Kilometer 4.2, 150 bis 200 Meter vor Ende der Wasserskistrecke. Es liegt in fast 4,50 Metern Tiefe“, sagt Heiner Schäfer vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Spree-Havel.

Benedikt Michaelis von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat die Rettung des Bootsbesitzers auf dem Beetzsee erlebt. „Das Kielschwert des Bootes ragte zuerst noch aus dem Wasser. Der verunfallte Mann war ansprechbar und hat von einem anderen Bootsführer Wechselkleidung bekommen, damit er nicht friert. Wir haben ihn dann vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben. Er ist unverletzt, es geht ihm zum Glück gut“, sagt er.

Feuerwehr und DLRG arbeiten beim Einsatz zusammen. Quelle: DLRG

Mehrere Feuerwehren, die Wasserschutzpolizei, Polizeibeamte, Sanitäter und Helfer der DLRG waren beim Einsatz dabei. Gerüchten zufolge gehört das Seegelboot dem Brandenburger Verkehrsplaner Rolf Beyer.

Helfern fehlt Hebetechnik

Benedikt Michaelis sagt, dass die Helfer das Boot gern geborgen hätten, ihnen dafür aber die Ausrüstung fehlt. Er sagt, dass die Ehrenamtler in Potsdam besser ausgestattet sind. Denn dort haben sie im August 2020ein gesunkenes Hausboot aus dem Schwielowsee geborgen.

„Uns fehlt leider die entsprechende Hebetechnik. Wir bräuchten in der Stadt Hebesäcke, die Taucher unter Wasser am Boot befestigen und die mit Druckluft aufgepumpt werden. Das sind Ballons, die helfen, das Boot wieder an die Wasseroberfläche zu ziehen. Die Technik fehlt den Einsatzkräften, weil die Stadt nicht ausreichend in die Wasserrettung investiert“, so Michaelis.

Eigentümer ist verantwortlich

Wie geht es jetzt weiter? Heiner Schäfer sagt, dass zunächst der Eigentümer für die Bergung seines Wasserfahrzeugs verantwortlich ist. Der Leiter der Brandenburger Außenstelle und der Besitzer des Bootes stehen in Kontakt.

„Der Betroffene will sein Boot aus dem Wasser holen. Er versucht, das Gefährt zu bergen und hat sich dafür Technik von der Regattastrecke und ein Pontonboot ausgeliehen“, sagt Heiner Schäfer. Sollte der Besitzer scheitern, ordnet das Amt eine sogenannte Ersatzvornahme an. Dabei wird ein Dritter beauftragt, das Boot auf Kosten des Eigentümers aus dem Wasser zu holen.

Tipp für Segler

„Sollte das Boot weiterhin nicht geborgen werden können, kennzeichnen wir die Stelle zusätzlich mit einer grünen und roten Boje, um Bootsführer auf die Unfallstelle hinzuweisen. Aktuell besteht aber keine akute Gefahr“, sagt Heiner Schäfer.

Benedikt Michaelis von der DLRG warnt bei steigenden Temperaturen vor Risiken auf dem Wasser. Er hat einen Tipp für Segler, die kentern. „Verunfallte sollten sich so lange wie möglich an ihrem Boot festhalten, denn dieses schwimmt ja in der Regel bis zuletzt immer oben. Außerdem empfehle ich eine Rettungs- und Schwimmweste, damit Betroffene nicht ertrinken“, sagt er der MAZ.

Von André Großmann