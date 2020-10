Brandenburg/H

Kopfhörer statt Segel an einem Schiff, ein Fischleib aus Büchern, eine Torte aus Romanen und zwischen allem ein Adliger mit markantem Schnäuzer: Diese und andere Zeichnungen prägen das neue Design der Fouqué-Bibliothek. Um es der Öffentlichkeit vorzustellen, hatte die Einrichtung eine besondere Idee und machte aus einigen Bildern ein mathematisches Rätsel. „Vertrackter Fouqué“ nannten sie es und riefen bei Facebook dazu auf, sich am Ratespiel zu beteiligen. Maik Wesoly knackte die nicht ganz einfache mathematische Aufgabe. Er konnte am Donnerstag einen einzigartigen Preis entgegen nehmen.

Wahrlich „vertrackt“

Wie „vertrackt“ die Aufgabe wirklich war, zeigte sich, als bei der Preisübergabe alle Umstehenden miträtselten. Denn der Teufel liegt manchmal im Detail und so übersah manch einer das Multiplikationszeichen in der Mitte der Aufgabenstellung – und summierte stattdessen fröhlich vor sich hin. Am Ende führte das zu einem viel zu niedrigen Ergebnis.

Dieses Mathematikrätsel aus Zeichnungen des neuen Bibliotheksdesigns galt es zu lösen. Quelle: privat

Die richtige Lösung jedoch lautete 1777, das Geburtsjahr von Bibliotheks-Namenspatron Friedrich Heinrich Karl Baron de la Motte Fouqué. Der ist zudem die adlige Gestalt zwischen all den anderen Symbolen, verriet Cornelia Stabrodt.

Die Bibliotheksleiterin war sichtlich begeistert, dass ausgerechnet Maik Wesoly unter all jenen ausgelost wurde, die das Rätsel richtig lösten. „Wir freuen uns, dass unser Gewinner ein Bibliotheksnutzer von klein auf ist“, stellte sie fest. Schließlich kommt der 31-Jährige seit seinem zwölften Lebensjahr in die Einrichtung. „Wenn ich das nicht privat genutzt habe, dann für die Schule“, erzählte er.

Website ist unterhaltsamer

Mittlerweile bringt Maik Wesoly seine beiden Töchter – Helene, anderthalb, und Charlotte, dreieinhalb Jahre alt – regelmäßig in die Bibliothek. Jeden Donnerstag, 15.30 Uhr, schauen die drei vorbei, um sich mit neuen Materialien zu versorgen. Darunter nicht nur Bücher, sondern auch DVDs und Spiele für die gemeinsamen Abende. Umso besser passte der Gewinn, den die Wesoly-Familie entgegen nahm: Ein Memoryspiel mit all den witzigen Zeichnungen des Bücherei-Designs. Das Spiel ist eines von wenigen Exemplaren. „Im Handel ist es nicht erhältlich. Es kann aber in der Bibliothek ausgeliehen werden“, verriet Cornelia Stabrodt.

Die Bibliothekschefin ist stolz, dass die Einrichtung nun über das neue Design verfügt. Die Zeichnungen zieren ab sofort den gesamten Medienauftritt. Eine Berliner Agentur entwickelte sie, orientiert am Gestaltungshandbuch der Stadt. Den Auftrag dafür gab es im vergangenen Jahr. „Weil unsere Website langweilig war. Wir wollten sie unbedingt attraktiver machen“, berichtete Cornelia Stabrodt. Nach der Modernisierung des elektronischen Katalogs ist jetzt der Internetauftritt generalüberholt worden.

Das neue Design der Bibliotheks-Website. Quelle: Rüdiger Böhme

Mit der neuen Optik geht zudem ein verbesserter Service einher. „Wir haben endlich alles untergebracht, was wir im Angebot haben“, sagt die Bibliotheksleiterin stolz. „Die Seite ist außerdem deutlich strukturierter und einfacher in der Handhabung als vorher. Und unterhaltsamer“, findet sie. „Es macht mehr Spaß, sich diese Grafiken anzugucken.“

Von Antje Preuschoff