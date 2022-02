Vertriebenen-Kreisverband Potsdam-Mittelmark löst sich auf

Brandenburg/H

Der Kreisverband Potsdam-Mittelmark des Bundes der Vertriebenen löst sich zum 31. März auf. Grund sei die Überalterung der verbliebenen Mitglieder, so der Vorsitzende Jürgen Rasztuttis: „Ich bin mit meinen 78 Jahren noch der Jüngste von uns. Ich selbst kann den Vorsitz aus gesundheitlichen Gründen nicht fortführen, und leider findet sich kein Nachfolger.“

Tausende Bürger der Stadt Brandenburg haben Vorfahren aus Pommern, Ostpreußen/Schlesien oder sind Sudetendeutsche und Donauschwaben. Der BdV-Kreisverband mit der Kreisgruppe der Ost-Westpreußen geht zurück auf das Jahr 1990, zunächst als Kreisverband Brandenburg-Stadt. Rasztuttis übernahm das Ehrenamt als Vorsitzender des nunmehr auf Potsdam-Mittelmark erweiterten Kreisverbands 2008 von seinem Vorgänger Hartmut Borkmann.

Mitglieder sterben weg, Gedenken an Vertriebenenschicksale bleibt

Damals zählte der Verein nach eigenen Angaben rund 450 Mitglieder, heute sind es 69. Er teilt dasselbe Schicksal wie andere Ableger des BdV, etwa Rathenow, wo der Gebietsverband bereits 2019 aufgelöst worden war. Die einst in der Pauliner Straße in Brandenburg an der Havel als Ausstellung eingerichtete „Heimatstube“ war schon 2020 aufgelöst und die Leihgaben und Ausstellungsstücke an die Eigentümer zurückgegeben worden.

Zu den Aktivitäten des Vereins zählte die Herausgabe des „Heimatblatts“, zudem wurde am 28. August, dem „Tag der Heimat“ den Opfern von Vertreibung gedacht. Höhepunkte waren ab 1995 mehrere Reisen in die Herkunftsgebiete der Vertriebenen, nach Polen, Litauen, in die Russische Föderation, als „Botschafter der Verständigung“, wie Rasztuttis sagt.

Gemeinsame Reise in die alte Heimat

„Wir bedanken uns bei allen Unterstützern und Förderern, die diese Reisen möglich gemacht haben.“ Die dabei hergestellten Kontakte würden weiterhin gepflegt, sagt Jürgen Rasztuttis. Auch in diesem Jahr soll es noch eine Reise geben. Diese wird privat organisiert und startet am 28. April nach Polen. Weitere Infos bei Irene Schulze unter 03381/228042.

Von Moritz Jacobi