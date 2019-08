Brandenburg/H

Den schweren Unfall am vorvergangenen Freitag hat eine 79 Jahre alte Frau leider nicht überlebt.

Die Polizei teilte an diesem Mittwoch mit, dass die am 9. August in Kirchmöser verunglückte Radfahrerin am Dienstag im Krankenhaus gestorben ist. Die Frau war unter einen Mercedes geraten.

Eingeklemmt und schwer verletzt

Zeugenaussagen zufolge hatte die Rentnerin an jenem Vormittag in in der Nähe des Netto-Marktes die Fahrbahn der Straße Unter den Platanen überquert. Unter noch nicht geklärten Umständen war sie von einem Mercedes erfasst worden.

Lesen Sie mehr dazu hier.

Die 79 Jahre alte Frau war unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden und hatte lebensgefährliche Verletzungen erlitten, an denen sie gestorben ist. Die Unfallgegnerin erlitt einen Schock.

Von MAZ