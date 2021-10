Verurteilter CDU-Stadtverordneter: Bernd Gobel lässt Mandat in Ziesar jetzt doch ruhen

Ziesar

Politik ist Bernd Gobel wichtig, seit Jahrzehnten sitzt er als Abgeordneter in der Stadtverordnetenversammlung Ziesar. Doch damit ist jetzt Schluss und wie lange ist unklar.

Das Mandat ruht

Denn nach der erstinstanzlichen Verurteilung im Rettungswagenprozess und dem wachsenden Druck aus CDU und SPD lässt der Kommunalpolitiker sein Mandat in der Stadtverordnetenversammlung vorerst ruhen.

„Ich möchte meinen freiwilligen Beitrag zur Beruhigung der Situation leisten, bis zur vollständigen gerichtlichen Klärung gegen die mich erhobenen Anschuldigungen. Wie lange das dauert, weiß ich momentan nicht. Ich kann mein Leben aber auch im Ruhestand sehr gut genießen“, sagt er auf MAZ-Nachfrage.

Streit zwischen CDU und SPD

Zu seiner Entscheidung äußert sich jetzt auch der Amtsverband der CDU Ziesar. Die Christdemokraten schreiben, dass sie den Mitgliedern der SPD-Fraktion so „ermöglichen wollen, „sich wieder der sachlichen Zusammenarbeit in der Stadtverordnetenversammlung“ zu widmen.

„Wir wollen keinen Krieg und Krach in Ziesar. In den letzten Wochen war es ein Ping-Pong-Spiel von beiden Seiten, mit persönlichen Anfeindungen. Das muss ein Ende haben, wir sollten alle zum Wohle der Stadt in Ruhe gemeinsam arbeiten. Herr Gobel muss sich jetzt um seine Privatangelegenheiten kümmern, mehr will ich dazu nicht sagen“, kommentiert der CDU-Vorsitzende René Mertens auf MAZ-Nachfrage.

Zweifel an Gobels Kompetenz

Zuerst hatte die Zieseraner SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung von Gobel „die sofortige Niederlegung seines Ehrenamtes“ gefordert. Fraktionsvorsitzender Dietmar Varchmin betont, dass Bernd Gobel in den „letzten zwei bis drei Jahren viel Porzellan“ zerschlagen habe.

„Er wollte die neu errichtete Schulstraße wieder aufreißen lassen und die Bahnhofstraße eigenmächtig ohne Abstimmung mit dem Bürgermeister eröffnen. Er hat Maßnahmen ohne vorhandene Kompetenz eingeleitet. Seine Verurteilung war jetzt nur die Spitze des Eisberges“, sagt Varchmin.

Verurteilung im Brandenburger Amtsgericht

Gobel war vom Amtsgericht in Brandenburg an der Havel zu drei Monaten Fahrverbot und 120 Tagessätzen zu je 100 Euro verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Gobel im Mai 2020 einen Rettungswagen im Einsatz auf der Schopsdorfer Chaussee absichtlich behindert und ausgebremst hat. Ihm wurde in einem angehängten Verfahren auch der Diebstahl eines Barkas B 1000 in Reetzerhütten zur Last gelegt. Bei der Urteilsverkündung beschimpfte der Verurteilte auch die Richterin.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Dietmar Varchmin weist Vorwürfe der CDU zurück, nach denen die Sozialdemokraten eine sachliche Zusammenarbeit behindert hätten. „Quertreibende Dinge sind immer nur durch das Verhalten von Herrn Gobel entstanden. Ich habe in keinster Weise etwas gegen ihn als Menschen, aber gegen seine Verhaltensweise als Abgeordneter“, sagt Varchmin.

Nachteil für die Christdemokraten

Gobel ist bekannt dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Durch sein ruhendes Mandat ändern sich jetzt auch die Machtverhältnisse in der Zieseraner SVV. Denn dort die CDU momentan nur auf dem Papier vier Mitglieder.

Weil Gobels Mandat ruht, können aber nur noch drei Abgeordnete bei Entscheidungen abstimmen, genauso viele wie bei der Fraktion der Freien Bürger und Bauern (FBB). Die Sozialdemokraten der SPD haben mit fünf SVV-Mitgliedern eine Mehrheit bei Entscheidungen.

Keine Pläne für einen Nachfolger

Obwohl das ruhende Mandat die Lage der Christdemokraten verschlechtert, gibt es von Gobels Mitstreitern keine Empfehlung zur endgültigen Niederlegung des Mandats. „Wir leben immer noch in einem Rechtsstaat und er hat Berufung eingelegt. Bis ein endgültiges Gerichtsurteil vorliegt, bleiben wir bei dieser Entscheidung“, sagt Mertens.

Auch konkrete Pläne für einen Nachrücker gibt es laut dem Vorsitzenden noch nicht. Er hofft, dass Bernd Gobel privat zur Ruhe kommt. Ob der Heizungsbauer als Gast bei der nächsten Stadtverordnetenversammlung in Ziesar dabei ist, ist unklar. Für die SVV gibt es laut Amtsdirektor Norbert Bartels noch keinen Termin im Sitzungskalender.

