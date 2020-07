Verwaltung: Nur halbe Kraft im Rathaus

Brandenburg/H

Etwa 50 bis 60 Prozent früherer Kapazitäten kann der Bürgerservice im Rathaus derzeit bewältigen, sagt der Ordnungsbeigeordnete Michael Brandt ( CDU). „Wir sind nach wie vor im eingeschränkten Regelbetrieb und arbeiten bei Bürgerkontakten nur mit Terminvergaben.“

Dokumenten-Service nur mit Termin

Auch in den Warteräumen gibt es nur begrenzt Plätze. Quelle: Rüdiger Böhme

So seien im Bürgerservice, der vor allem mit Dokumenten zu tun hat, zwar sieben Sachbearbeiter beschäftigt, doch können sie nicht alle gleichzeitig sich um die Anliegen der Bürger kümmern, weil auch in den Wartezimmern gar nicht sieben Personen gleichzeitig aufhalten dürfen. So müsse man versetzt arbeiten. „Das ging einfacher, als noch jeder eine Wartemarke ziehen konnte und aufgerufen wurde, so bald ein Mitarbeiter Zeit hatte.“

Steigender Frust bei Bürgern

Brandts Team registriert teilweise steigenden Frust bei den Brandenburgern, weil häufig erst Termine in einigen Wochen vergeben würden. Erschwerend komme beispielsweise noch hinzu, dass auch die Ortsteilverwaltung Plaue/ Kirchmöser derzeit wegen Bauarbeiten geschlossen ist und sich alles auf den Service am Nicolaiplatz konzentriert.

Keine Nachteile bei Verzug

Der Beigeordnete ermuntert die Menschen dennoch, sich an das den Pandemieeinschränkungen geschuldete Verfahren zu halten. „Es geht nur so, anrufen beziehungsweise mailen und Termin machen.“ Wenn beispielsweise Personalausweise und Pässe in der Wartezeit auf den persönlichen Termin ablaufen, entstehe dem Bürger auch kein Nachteil, etwa durch ein Bußgeld.

Nicht nur bei der Meldebehörde, sondern auch bei der Ausländerbehörde gebe es derzeit ein Kapazitätsproblem, das nur langsam abgearbeitet werden könne.

Kfz-Zulassung problemlos

Keine Probleme gebe es hingegen bei der Kfz-Zulassung. „90 Prozent aller Vorgänge werden über die Zulassungsdienste abgewickelt. Die restlichen Anliegen sind individuell zu klären, allerdings auch nur mit Termin.“

Hygieneregeln bleiben bestehen

Dabei gelte wie überall in geschlossenen Räumen, das Gebot, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Innerhalb der Verwaltungsgebäude soll auf die Einhaltung des notwendigen Abstandes von grundsätzlich 1,50 Meter geachtet werden.

Ohne Anmeldung können Stadtmuseum, die Fouqué-Bibliothek, das Marienbad, die Musikschule, die Volkshochschule und das Freizeitzentrum KIS besucht werden.

Von André Wirsing