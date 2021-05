Emstal

„Gemeindeeigene Objekte bleiben ab sofort und bis auf weiteres für die Öffentlichkeit geschlossen.“ Eigentlich ist das Hinweisschild an der Eingangstür mit dem Verweis auf die Corona-Eindämmungsverordnung unmissverständlich. Und doch rieben sich jene Emstaler verdutzt die Augen, die sich kürzlich über einen vollen Parkplatz und geschäftiges Treiben im Dorfgemeinschaftshaus wunderten. In der Begegnungsstätte trafen sich Leute zu einer Versammlung. Dürfen die das?

Beobachter zweifeln

Ja, teilte die Gemeindeverwaltung von Kloster Lehnin auf Nachfrage mit. Rathaus-Sprecher Renè Paul-Peters verweist auf § 7 der Brandenburger Eindämmungsverordnung, wonach Veranstaltungen ohne Unterhaltungscharakter insbesondere von Parteien und Wählergruppen zulässig sind, wenn diese sich an das Hygienekonzept für das jeweilige Gebäude halten würden. Genau daran zweifeln Beobachter mit Unbehagen. So hätten sich Menschen im Freien offenbar beim Abschied umarmt. Die meisten Teilnehmer hätten angeblich keine Masken getragen.

Für die Öffentlichkeit ist das Emstaler Dorfgemeinschaftshaus gesperrt. Der Basis-Partei wurde Einlass gewährt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Hinter der Menschenansammlung am 25. April steckt die Basisdemokratische Partei Deutschland (Die Basis). Wie aus dem Rathaus bestätigt wurde, hatte ein Mitglied der 2020 gegründeten Kleinpartei bei der Gemeinde eine „politische Veranstaltung“ für rund 20 Personen angemeldet. Laut Hygienekonzept ist der Emstaler Dorftreff unter Corona-Bedingungen für 28 Personen zugelassen. Doch es sollen deutlich mehr gewesen sein, wird in Emstal erzählt. Ein Teilnehmer selbst soll auf Nachfrage eines Emstalers von 50 zulässigen Personen gesprochen haben. Tatsächlich sind Ausnahmen von Personengrenzen nach der Eindämmungsverordnung zulässig, insbesondere wenn Parteien oder Wählergruppen Bewerber für bevorstehende Wahlen aufstellen.

Kritik an Corona-Regeln

Für eine Kontrolle der Hygieneauflagen sah die Gemeindeverwaltung keinen Anlass. „Zweifel, dass die Auflagen nicht eingehalten werden könnten, lagen nicht vor“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme aus der Verwaltung. Dabei hätte die Verwaltung hellhörig werden müssen, wer da eine „politische Veranstaltung“ anmeldet. „Die Basis“ ist nicht gerade als glühender Verfechter staatlicher Maßnahmen im Kampf gegen Corona bekannt. Im Gegenteil: Covid-19-Impfungen und die Maskenpflicht werden heftig angezweifelt. Andererseits versteht sich „Die Basis“ selbst als Wertegemeinschaft mit basisdemokratischem Ansatz und vier Säulen: Freiheit, Achtsamkeit, Machtbegrenzung und Schwarmintelligenz. Zentrale Themen sind die Sicherung von Freiheits- und Grundrechten, politische Eigenverantwortung und Achtung der Umwelt.

Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner. Quelle: Gemeinde

Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner sagte der MAZ: „Als Verwaltung sind wir zu politischer Neutralität verpflichtet. Daher gab es keinen Grund die Raumanfrage dieser Partei abzulehnen. Ich habe persönlich nichts von dieser Anmietung gewusst.“ Was Inhalt der „politischen Veranstaltung“ in Emstal war, wissen wohl nur die Teilnehmer selbst. Direkte Kontakte oder Telefonnummern von Protagonisten auf der Partei-Homepage Fehlanzeige. Bände spricht die Antwort des Brandenburger Landesvorsitzenden Ben Bornschein auf eine Anfrage der Potsdamer Neuesten Nachrichten: „Von persönlichen Anfragen an einzelne Mitglieder über deren private Adressen bitten wir Sie hiermit abzusehen. Private Ansichten und Entscheidungen unserer Parteimitglieder zu rein persönlichen Fragestellungen sind kein Gegenstand von öffentlichem Interesse.“

Tieckower führt Kreisverband

Die MAZ erreichte den Schatzmeister des Brandenburger Landesverbandes, Olaf Pistulla (Märkisch Oderland). Pistulla bestätigte, dass sich die politischen Aktivitäten seiner Partei inzwischen auch auf den Landkreis Potsdam-Mittelmark ausdehnen würden. Ein Kreisverband sei bereits im März diesen Jahres gegründet worden. Und zwar mit Guido Esser aus Tieckow (Amt Beetzsee) an der Spitze. Von einer Parteiveranstaltung in Emstal wisse er jedoch nichts, so Pistulla. Auch ist eine Mittelmärkerin Direktkandidatin der Basisdemokratischen Partei zur Bundestagswahl. Dabei handelt es sich um die Stahnsdorfer Autorin Dorit Rust.

Von Frank Bürstenbinder