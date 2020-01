Verwaltung soll den digitalen Bürger schaffen

Brandenburg/H

Die Stadtverwaltung von Brandenburg/Havel bereitet sich darauf vor, das sogenannte Onlinezugangsgesetz aus dem Jahr 2017 umzusetzen. Es sieht vor, dass bis Ende 2022 insgesamt 575 Fachverfahren in der deutschen Verwaltung digitalisiert werden sollen.

Bund und Länder sollen bis spätestens 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anbieten.

Die in der Brandenburger Verwaltung zuständige Fachgruppe bietet zwar auch bisher schon Angebote online an, also auf dem elektronischen Datenweg. Inwieweit eine persönliche Vorsprache bei den Behörden künftig in Gänze wegfallen kann, müsse aber noch geklärt werden, meint der Beigeordnete Michael Brandt ( CDU).

Digitales Nutzerkonto

Bürger sollen eine „digitale Identität“ bekommen, sodass sie über ihre „digitalen Nutzerkontos“ mit der Verwaltung in Verbindung treten können. Dafür werde im Bereich des Personenstandsrechts auch die Erstellung einer digitalen Personenstandsurkunde diskutiert. Sie enthält dann familiäre Einzelheiten wie Geburt, Eheschließungen, Sterbefälle, Namensänderungen.

Aus Sicht des Brandenburger Rathauses hängt der Erfolg der Digitalisierungsprogramme maßgeblich nicht nur davon ab, ob alle Verwaltungsleistungen online verfügbar sind.

Frage der Akzeptanz und Nutzung

Vor allem maßgeblich sei, „wie hoch die Akzeptanz und Nutzung bei den Bürgern sind“. Die Rathausleute stellen sich jedenfalls darauf ein, dass sie in den nächsten Jahren wohl „Parallelstrukturen“ anbieten müssen, also beides: elektronische und persönliche Kontaktmöglichkeiten.

Denn, wie die Verwaltung weiß: Zwar verfügen viele, aber nicht alle Bürger über einen Onlinezugang. Für die Verwaltung bliebt die Umsetzung des Gesetzes laut Brandt „spannend“.

Von Jürgen Lauterbach