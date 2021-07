Brandenburg/H

Immer mehr Wege in und um Brandenburg an der Havel wachsen zu – und niemand kümmert sich. Die Stadtverwaltung kommt mit den Arbeiten nicht hinterher. Besonders laut über die Missstände beschwert sich die SPD in Kirchmöser/Plaue. Auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichen die Sozis seit Wochen immer wieder Bilder der stark verwucherten Uferwege. Sie dokumentieren, wie Anwohner zur Heckenschere greifen und die Wege freischneiden – obwohl das nicht ihre Aufgabe wäre.

Halsbrecherischer Weg

Das anschaulichste Beispiel für einen zugewachsenen Bereich in Kirchmöser ist wohl der Lüttichweg. Der Uferweg ist recht lang und direkt am Wasser gelegen. Lydia Jordan vom Ortsverein der SPD findet den Weg sehr idyllisch – eigentlich. Denn inzwischen ist er mit dem Fahrrad kaum noch zu befahren und auch zu Fuß ist es nicht angenehm zu laufen. Überall wachsen Büsche quer über den Weg, am Wegesrand wachsen sogar schon neue Bäume. „Mit dem Fahrrad kann man sich hier echt das Genick brechen“, sagt Lydia Jordan.

Dieser Weg und auch einige andere Uferwege in Kirchmöser wurden vom Ortsverein und Anwohnern schon mehrfach gesäubert und freigeschnitten. Gerade beim Lüttichweg wird deutlich, dass dort von der Stadt seit Jahren nichts gemacht wurde. Und das, obwohl er der Stadt gehört. Jugendliche haben zudem auf einem Teil des Uferweges während der Lockdown-Zeit Rampen für Mountainbikes errichtet und der Weg ist an dieser Stelle nicht mehr erkennbar. Die Mauer am Zaun zerfällt bereits, teilweise liegen Betonstücke auf dem Weg.

Lydia Jordan setzt sich mit ihrer Partei für schönere Uferwege ein. Quelle: Julia Kazmierczak

Alles zugewachsen

Es ist schade, dass der Weg verwahrlost ist, finden die Einwohner. Überall entlang des Weges gibt es kleine niedliche Strände, die Besucher anlocken könnten. „Ich verstehe nicht, warum die Stadt sich zurzeit so hängen lässt“, sagt Lydia Jordan. Informiert über die Zustände der Wege wurde sie bereits. „So ist es fast überall hier in Kirchmöser und Plaue“, erzählt Jordan. Am Spielplatz vor ihrem Wohnhaus steht das Gras an den Seiten meterhoch. Der Sand sieht auch nicht sonderlich gut aus. Die Stadt sagte auf Anfrage, dass der Spielplatz gesäubert worden sei, allerdings sieht er immer noch so aus wie vorher, sagt Jordan.

Am diesem Spielplatz in Kirchmöser steht das Gras schon sehr hoch. Quelle: privat

Anwohner als letzte Hoffnung

Großes Lob gilt den Anwohnern. Sie reinigen freiwillig die Wege und Strände in ihrer Wohngegend, damit diese zumindest begehbar sind. „Die Anwohner sind sehr engagiert“, lobt Lydia Jordan. Um sie zu unterstützen, brachte die SPD im Juni 2020 den Vorschlag zu einem Uferwegekonzept in der Stadtverordnetenversammlung zur Sprache. Damals schlossen sich die Grünen und die Linken an. Es gab sogar einen Beschluss, dass bis zum Dezember 2020 ein Konzept erarbeitet werden sollte. Die Frist wurde schließlich auf April 2021 verlängert. Bis heute ist aber nichts passiert.

Teil des Uferwegekonzepts könnten so genannte Umweltpaten sein. Lydia Jordan ist sich sicher, dass sich fünf bis zehn Personen finden würden, um diese Rolle zu übernehmen. So könnten die Wege zumindest einmal im Jahr vernünftig gepflegt werden. Die SPD-Mitglieder überlegen nun, mit ihrer Idee beim Umweltpreis des Krugparks mitzumachen. Sie hoffen auf einen Nachahmungseffekt.

Auch an anderen Ecken in den Ortsteilen Kirchmöser und Plaue sieht es nicht besser aus: das Wendseeufer, der Uferweg an der Seestraße unterhalb der Villen und der Uferweg von der Alten Havelbrücke zum Margarethenhof sind allesamt verwildert. Beim Uferweg in der Seestraße gibt es zudem Streitigkeiten um die Zuständigkeit. Die Stadt Brandenburg sagt, das Land sei verantwortlich. Das Land sieht die Zuständigkeit ganz andersherum. Inzwischen wurde den Villenbesitzern mitgeteilt, dass es inzwischen ihre Aufgabe sei, den Weg freizuhalten.

Verwilderte Stadt

Leider sieht es auch in der Innenstadt an einigen Stellen nicht viel besser aus. Die Fußgängerampel in der Gerostraße ist aus Richtung Nord kaum einzusehen. Hier erkennt man die Ampel erst, wenn man mit dem Auto unmittelbar davor steht. Mehrere Äste versperren die Sicht. Auch in der Spittastraße ist der Fußgänger- und Fahrradweg schon an mehreren Stellen zugewachsen. Ein Fahrradfahrer passt meist noch an den Gräsern und Sträuchern vorbei, wenn sich jedoch zwei begegnen, wird es eng. Besonders unangenehm können hier Disteln und Robinien mit den langen Dornen werden. Auch die umliegenden Straßen

Immerhin: der Malge-Radweg wurde inzwischen hergerichtet. Hier gibt es wieder freie Fahrt für Radfahrer.

Von Julia Kazmierczak