Gellende Schreie durchzuckten die Abendruhe: Eine vermutlich geistig verwirrte Frau sorgte am Samstag in Brandenburg an der Havel im Stadtteil Quenz für Aufsehen. Die Frau brüllte so laut vor dem Hotel Axxon in der Magdeburger Landstraße herum, dass Mitarbeiter des Hauses schließlich die Polizei anriefen. Das teilte Polizeisprecher Oliver Bergholz am Montag mit. Der Vorfall ereignete sich demnach um 18 Uhr.

Die Frau schlägt nach einer Beamtin

Für die Polizisten war der Einsatz offenbar nicht ungefährlich. „Als die Beamten dort eintrafen und beabsichtigten, die Identität der Frau festzustellen, schlug diese unvermittelt in Richtung einer Polizistin“, berichtete Oliver Bergholz. Der Beamtin sei es gelungen, den Schlägen auszuweichen und die Frau dann „unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt“ zu überwältigen. „Zum Eigenschutz wurden ihr dann Handfesseln angelegt“, berichtete Bergholz weiter.

Einweisung in die Psychiatrie

Laut Polizeisprecher blieben die Beamten unverletzt. Sie riefen jedoch einen Notarzt, um die Frau untersuchen zu lassen. Dieser habe daraufhin die Einweisung in eine psychiatrische Fachklinik verfügt, so Bergholz.

Der Ausraster der Frau wird nun ein Fall für die Kripo. Diese ermittle jetzt wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, so der Sprecher.

