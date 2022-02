Brandenburg/H

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts:Das beliebte Spielgerät auf dem Spielplatz am Heine-Ufer ist – nach erst kürzlich erfolgter Reparatur – plötzlich komplett verschwunden. Doch wohin? Eine Anfrage bei der Stadt ergab am Donnerstag zunächst: nicht viel. In der zuständigen Fachgruppe 31 (Umwelt und Naturschutz) war die Verwunderung groß - dass die Wippe, wie das am Mittwoch aufgenommene Bild oben ziemlich eindeutig beweist, nicht mehr an Ort und Stelle weilt, war dort zunächst schlicht nicht bekannt.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das beliebte Spielgerät auf dem Spielplatz am Heinrich-Heine-Ufer in Brandenburg an der Havel ist mal wieder defekt – und inzwischen komplett demontiert. Quelle: Philip Rißling

Die Verwalter gingen auf erneute Nachfrage der MAZ aber noch einmal in sich: „Das Spielgerät musste leider Ende letzter Woche wiederum abgebaut werden, da es schon wieder defekt war. Es wird diese Woche umgebaut und repariert, so dass es aller Voraussicht nach bis Ende nächster Woche wieder aufgebaut werden kann. Aufgrund der regelmäßigen Defekte an den Gelenken der Spielschlange wird es jetzt vorerst so umgebaut, dass die Schlange starr ist und zum Sitzen genutzt werden kann“, hieß es nun. Bürgermeister Michael Müller sagt, dass die Stadt sich bemühe, eine dauerhafte Lösung oder Alternative für die Spielschlange zu finden. Schließlich gehöre der Spielplatz zu den beliebtesten in der Stadt.

Von Philip Rißling