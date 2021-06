Brandenburg/H

Mit den wärmeren und sonnigeren Wochenenden nimmt der Verkehrs auf den Wasserstraßen und Seen in und um Brandenburg zu. Die Mitarbeiter der Stadt- oder Sportschleuse nahe der Steintorbrücke hatten am Freitag gut zu tun.

Bis Ende September können sich die Freizeitkapitäne mit ihren Sportbooten täglich in der Zeit von 9.15 bis 19 Uhr schleusen lassen. Wer früher von der Ober- auf die Unterhavel will oder später am Abend kommt, muss die große Vorstadtschleuse an der Krakauer Straße nutzen.

Von Heiko Hesse