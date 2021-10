Brandenburg/H

Unerwarteter Geldsegen für das Brandenburger Theater: Auf seiner Sitzung am Dienstag beschloss das Potsdamer Kabinett, welche Projekte aus der aktuellen Tranche des „Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der DDR“ den sogenannten SED-Mitteln und den Restmitteln aus dem Jahr 2017 gefördert werden sollen. Das Brandenburger Theater (BT) soll für die Instandsetzung seiner Saalpodien daraus 640 000 Euro erhalten.

BT ist ein „großer Gewinner“

„Das Brandenburger Theater ist einer der großen Gewinner bei der diesjährigen Verteilung der PMO-Mittel.“, so die Landtagsabgeordnete Britta Kornmesser (SPD). Allerdings betrifft das bisher nur die technische Ausstattung des Hauses. Künstlerisch und personell ist das Haus von Querelen geschüttelt.

Doch auch an dieser Front keimt Hoffnung: Mit Alexander Busche ist jetzt ein Intendant gefunden, der das Haus zur kommenden Saison übernehmen soll. Aller Voraussicht nach wird dann auch der designierte Chefdirigent Olivier Tardy seinen Vertrag unterschreiben, der zuvor lange mit der Geschäftsführerin Christine Flieger im Clinch lag, weil die künstlerische Gesamtverantwortung und die Budgetverteilung vor Busches Einstellung ungeklärt war.

Langsam erwacht das BT wieder aus der Corona-Starre: Pimpinone am Brandenburger Theater Quelle: Rüdiger Böhme

„Das Geld aus dem Restvermögen der DDR wird dazu eingesetzt, die Bühnen im BT jetzt auf den neuesten Stand der Technik zu bringen.“Hintergrund ist, dass die ostdeutschen Länder jedes Jahr Mittel aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der DDR erhalten, die sie zweckgebunden für investive und investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand und nichtstaatlicher Träger für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Zwecke einsetzen können.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diesmal handelt es sich dabei um 24,2 Millionen Euro für das Jahr 2021 und 14,2 Millionen Euro Restmittel aus 2017 (Auszahlung 2018). Aus den 85 Projektvorschlägen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 117 Millionen Euro wurden 33 Projekte ausgewählt, die nun eine finanzielle Förderung erhalten. Dazu gehört in diesem Jahr auch das BT, freut sich Kornmesser. Mit den freigegebenen Mitteln kann bereits in diesem Jahr in einer Gemeinschaftsanstrengung von Stadt und Land die Instandsetzung der Saalpodien beauftragt werden.

Erste Bühne nach der Wende

Die in der Studiobühne eingebauten Podienanlagen haben eine Betriebsdauer von 27 Jahren erreicht und sind stark sanierungsbedürftig. Auch die Bühnensteuerung der Saalpodienanlage und der Podienanlage der Puppenbühne auf der Studiobühne entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen.

Um sie auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen, sind Maßnahmen im Umfang von 740 000 Euro notwendig. Die Stadt Brandenburg trägt davon 100 000 Euro Instandsetzungskosten, den Rest übernimmt jetzt das Land aus den PMO-Mitteln. Die Umsetzung des Projektes kann 2021 und 2022 erfolgen. Projektträger ist die Brandenburger Theater GmbH.

Technik in die Jahre gekommen

Für das Brandenburger Theater ist das eine positive Nachricht. Die Studiobühne war der erste Theaterneubau in den neuen Bundesländern. Das große Haus wurde vor 20 Jahren neu errichtet. Insgesamt ist die Ausstattung des Hauses und die Technik gut, gleichwohl punktuell in die Jahre gekommen.

In der Zeit der Corona-Pandemie hatte die BT-Geschäftsführung unter Christine Flieger – anders als bei den Künstlern – die Techniker und Hausmeister nicht in Kurzarbeit geschickt, sondern das Werk ihres Vorgängers Klaus Deschner fortgesetzt und das Haus wieder auf Vordermann bringen lassen. Für größere Investitionen in die Technik fehlte jedoch das Geld. Die jetzt angekündigten Mittel fließen in die wichtigsten und bereits vom Aufsichtsrat genehmigten Aufgaben.

Von Benno Rougk