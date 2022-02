Brandenburg/H

Da muss man erst einmal drauf kommen: Einen seltenen Keller-Fund hat die Wobra beim Sanieren ihres Hauses Neuendorfer Straße 37/38 gemacht. Nämlich eine Bewetterungsmaschine. Oder wie es im feinen DDR-Amtsdeutsch heißt, einen „Filterventilator“.

Frische Luft für den Bunker

Mit dem Ungetüm wurde frische Luft in einen Luftschutzbunker geblasen – laut Typenblatt bis zu 100 Kubikmeter pro Stunde. Hergestellt wurde es von der Motoren Fischer KG in Rödlitz nahe Zwickau – den Betrieb gab es nur von 1959 bis 1972, den Motor lieferte das Sachsenwerk in Dresden.

Fahrradsattel fest installiert

Das Gerät konnte auf ganz verschiedene Weise betrieben werden: Manuell mit einer Handkurbel, mit einem Kettenantrieb über Pedale – dazu gibt es eigens Fahrradsattel zum Draufsetzen – und mit einem Elektromotor, der es auf 2780 Umdrehungen je Minute brachte.

Marek Konopka ist Sachbearbeiter Technik bei der Wobra. Quelle: Heike Schulze

Zufallsfund im Keller

Doch der Reihe nach: „Es war ein absoluter Zufallsfund. Wir waren beim Sanieren, sind in einer Kellertür aus Stahl aber nicht weitergekommen. Als wir sie geöffnet hatten, stand alles da. Ich habe den Architekten angerufen, er soll schnell herkommen“, erzählt Marek Konopka – er ist bei der Wobra Sachbearbeiter für Technik.

Planer Karsten Spangenberg. Quelle: Heike Schulze

Kiesfilter wird gesucht

„Ich hatte schnell angenommen, dass es sich um eine Bewetterungsmaschine handelt. Ähnliches haben wir schon beim Sanieren von alten Kita-Gebäuden gesehen, allerdings nicht in solch einem hervorragenden Zustand“, sagt Planer Karsten Spangenberg. Er informierte auch gleich die Denkmalbehörde sowie das Stadtmuseum. „Meine Vermutung war, dass es sich um einen Schutzraum handelt, weil es noch einen Kriechgang in Richtung Vereinsstraße gibt. Wir haben auch ein Stück perforiertes Rohr entdeckt.“ Spangenberg ist sich sicher, dass er auch noch einen Kiesfilter im Hof findet, mit dem die angesaugte Luft gereinigt wurde.

Zur Galerie Die Bewetterungsmaschine für den Luftschutzbunker lässt sich auf drei Arten betreiben: Mit Handkurbel, mit Fahrradpedalen und mit einem Elektromotor wird frische Luft gepumpt.

Befahren mit dem Kinderwagen

Bauherrin Wobra und Planer ließen die Rohre auch mit Kameras befahren, weil sie nicht wussten, ob es gefährlich ist, da durch zu kriechen. Eine Munitionskiste fanden sie noch, gefüllt mit Löschsand. Und einen Fahruntersatz eines Kinderwagens, wahrscheinlich wurden damit die „Befahrungen“ des 8,41 Meter langen Kriechgangs und des Lüftungsrohrs vorgenommen.

Joachim Müller von der Denkmalbehörde. Quelle: Heike Schulze

Schutzräume in Brandenburg an der Havel ungewöhnlich

„Schutzräume unter Wohngebäuden sind eher ungewöhnlich“, sagt Karsten Spangenberg. Aber unter der Vereins- und der Neuendorfer Straße hätten viele Häuser Vollkeller gehabt. Möglich auch, dass das Vorgefundene zuerst einmal als normaler Keller genutzt werden sollte. Das Haus sei in den 1960er-Jahren Stein auf Stein gebaut worden mit zwei spiegelsymmetrischen Treppenhäusern. Auffällig seien die Betondecke und die massive Stahltür gewesen, sagt Joachim Müller von der Denkmalbehörde. „Wahrscheinlich war der Schutzraum so geplant, daneben gab es normale Kellerabteile.“

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geschichten rings um den Fund

Natürlich ranken sich auch Geschichten um solche Funde. Museumschefin Anja Grothe hat eine Zeitzeugin gefunden, die 1963 in das kurz zuvor gebaute Haus eingezogen war. „Sie hat erzählt, dass es nach dem Krieg viele Bombentrichter gab, in denen sie noch gespielt hat. Wahrscheinlich hat auch ein ranghoher Polizist hier gewohnt, der womöglich Verbindungen zur Staatssicherheit hatte.“

Museumschefin Anja Grothe. Quelle: Heike Schulze

Zeugnis aus dem Kalten Krieg

Den Fund bezeichnet Anja Grothe als „absolutes Highlight“, weil er nicht nur die Zeit des Kalten Krieges illustriere, wo die große Politik beispielsweise mit der Schweinebucht-Invasion im April 1961 allmählich bis in den Alltag durchsickerte. Bei der Invasion organisierten bewaffnete Exilanten mit Unterstützung der CIA einen militärischen Angriff auf die Revolutionsregierung in Kuba. „Im Westen gab es zu dieser Zeit übrigens auch Atomschutzbunker“, ergänzt Müller.

In den Keller der Wobra fand sich ein interessantes Gerät, im Bild das Typenschild des Elektromotors. Quelle: Heike Schulze

Viele Faktoren für den Geschichtswert

Es werfe auch ein Licht auf die Arbeit und den Verfolgungswahn der DDR-Sicherheitsorgane, sagt die Museumschefin. Wertvoll sei der Fund nicht nur, weil das Gerät unbeschadet und vielleicht auch nach kleineren Arbeiten funktionstüchtig ist. „Die Geschichte ist der Wert für uns – der Fund selbst, die komplett erhaltene Betriebsanleitung, der authentische Ort und das Vorhandensein von Zeitzeugen.“

Gute Zusammenarbeit

Es sei auch alles richtig gemacht worden, dass der Fundort gesichert, Museum und Behörde informiert wurden, dass gemeinsam mit der Denkmalpflege eine Dokumentation erstellt werden konnte, bevor alles ins Museum abtransportiert wurde. „Das war eine ganz wunderbare Zusammenarbeit mit dem Planer und der Wobra“. Anja Grothe hat zudem kleine Handyfilmchen vom Fundort gemacht.

Demnächst kleine Sonderschau

Das Fundstück wird demnächst öffentlich zu bestaunen sein in einer kleinen Sonderausstellung. Dort wird alles gezeigt, was das Stadtmuseum in den vergangenen zwei Jahren alles Neues bekommen hat.

Von André Wirsing