Brandenburg/H

Wer kann sich nicht an die eingängigen Rhythmen erinnern? An die gute Laune, die das Video versprühte und an den Hype, den dessen Veröffentlichung, damals im Oktober 2009, in der Stadt auslöste? Keine Frage: Das Lied „Branne (meene Heimat)“ ist heute Kult in der Havelstadt. Die Band VielMehrRap gewann 2009 mit ihrem Werk sogar den Wettbewerb „Meine Stadt – mein Video“, den Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft (STG) und MAZ ausgeschrieben hatten. Doch viel wichtiger ist heute das nicht messbare Erbe, das die Gruppe mit dem Song hinterlassen hat. In Clubs wird der Hit immerhin noch Jahre später gespielt und füllt die Tanzflächen. Maximilian Schmidt, damals einer der Köpfe hinter „Branne (meene Heimat)“, erinnert sich im Gespräch mit der MAZ, wie die Gruppe damals auf die Idee kam, ihrer Stadt ein musikalisches Denkmal zu setzen.

VielMehrRap hat sich inzwischen getrennt

Die Band VielMehrRap existiert heute nicht mehr. Die damaligen Mitglieder veröffentlichen ihre Musik aber noch Jahre weiter – unter den Namen „Der Stockinger“, „Blizzy Izzy“, „Crezo“ und „Sir Sbenz a lot“. Die vier waren damals, als das Video entstand, zwischen 19 und 22 Jahre alt. Zwölf Jahre ist die Veröffentlichung inzwischen her.

Dass ihre Herkunft für die Musik von VielMehrRap ein zentrales Motiv war, wurde nicht erst mit dem Erfolg des Videos zu „Branne (meene Heimat)“ klar. Schon der erste Song der Gruppe mit dem Titel „Deswegen“ brachte eine ganze Portion Lokalkolorit mit. Denn der Titel bezog sich auf ein Wort, das Ende der Nullerjahre in der Stadt unter Jugendlichen geradezu inflationär – oft auch an unpassenden Stellen – verwendet wurde.

Die MAZ fragte die Band, ob sie am Wettbewerb teilnehmen will

Die Entstehungsgeschichte des Videos zu „Branne (Meene Heimat)“ ist einigermaßen kurios und ging laut Maximilian Schmidt aka „Sir Sbenz a lot“ so: Die MAZ wurde auf den Song „Deswegen“ aufmerksam und fragte die Gruppe, ob sie an besagtem Wettbewerb teilnehmen wolle. „Wir hatten jedoch verstanden, dass wir für den Wettbewerb nur die Werbetrommel rühren und ein paar Bilder knipsen sollen“, erinnert sich Schmidt. Umso größer war die Überraschung der Künstler, als die MAZ schließlich nachfragte, wann denn ihr fertiger Wettbewerbsbeitrag zu erwarten sei.

So berichtete die MAZ am 30. Oktober 2009 über den Sieg der Gruppe VielMehrRap beim Wettbewerb von STG und MAZ. Quelle: MAZ/Archiv

Doch die Band reagierte cool: Innerhalb von zwei Wochen sei ihr Video abgabefertig, funkte VielMehrRap in die Redaktion. Ein straffer Zeitplan, zumal die vier zunächst keine Idee hatten, wie das fertige Werk aussehen solle. Es gab auch Bedingungen: Der Song durfte, da er später auf Messen oder der Bundesgartenschau gezeigt werden sollte, nicht zu stadtkritisch sein. „Es musste freundlich und annehmbar für alle sein“, sagt Schmidt über die Teilnahmebedingungen. Ganz wohl war der Gruppe damit zunächst nicht, aber schließlich arrangierte man sich mit den Vorgaben und legte los.

Schließlich wurde das Video an einem Sommertag des Jahres 2009 innerhalb von zwei Stunden abgedreht. Verantwortlich dafür zeichneten Paul Herenz und Jusso von IBY ART, die schon zuvor Musikvideos der Band produzierten. Dank einer enormen Kreativität, einer großen Portion Fleiß und der Unterstützung vieler, vieler Brandenburger konnte die Deadline schließlich gehalten werden – der Rest ist Brandenburger Hip-Hop-Geschichte.

Wie VielMehrRap heute auf den Song blickt

Und wie bewertet Maximilian Schmidt den Song aus heutiger Perspektive? „Wir wollten Touristen darstellen, die ganz entspannt bei schönem Wetter auf dem Fahrrad unsere wunderschöne Stadt erkunden“, sagt er. Das sei doch ganz gut und mit einer ordentlichen Prise Humor gelungen. Dementsprechend spielt die erste Szene auch am Hauptbahnhof und das Video führt die Darsteller auf einem Rundweg quer durch die Stadt mit all ihren Sehenswürdigkeiten.

Maximilian Schmidt in einer Szene des Kultvideos. Quelle: Screenshot/YouTube

„Branne (meene Heimat)“ und das „Prinzip Ballermann“

„Es ist einfach zeitlos“, sagt Schmidt über den Drei-Minuten-Clip heute. Dass der Song auch heute noch bekannt ist, liege wohl an seiner Eingängigkeit. „Prinzip Ballermann“, sagt Schmidt. Mit dem Song hätte die Gruppe den Kosenamen „Branne“ zwar nicht erfunden, ihn aber doch langfristig in die Köpfe der Leute gepflanzt. Mit Erfolg, denn dass sich Weggezogene bei einem Besuch in der Heimat heute noch auf ihr „Branne“ freuen, hängt ganz sicher auch mit dem Hit aus dem Jahr 2009 zusammen.

Alle ehemaligen Bandmitglieder sind übrigens auch heute noch in der Musikbranche tätig. Sie alle leben nach wie vor in ihrer Stadt – weil Branne ihre Heimat is’.

Von Julia Kazmierczak und Philip Rißling