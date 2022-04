Viele Fragen: Herrenloser dänischer Skoda bleibt weiter in der Max-Herm-Straße

Brandenburg/H

Seit drei Jahren steht ein herrenloser Skoda in Hohenstücken. Er stellt die Anwohner vor viele Fragen und obwohl sie wollen, dass der Wagen verschwindet, passiert wohl weiter nichts.

Brandenburger Ordnungsamt prüft, ob der Skoda abgemeldet ist

Auf MAZ-Nachfrage äußert sich das Brandenburger Ordnungsamt zum Fall. Denn jetzt laufen die Ermittlungen, ob das Fahrzeug abgemeldet ist oder nicht. Dieses Detail hat laut Behörde entscheidende Folge für die weitere Bearbeitung.

„Bei einem im Ausland zugelassenen Fahrzeug ist zu prüfen, ob dies dort noch immer zugelassen oder bereits außer Betrieb gesetzt wurde. Ist es dort noch zugelassen, kann es in Deutschland im öffentlichen Straßenraum bewegt und geparkt werden“, sagt Stadtsprecherin Natalie Preißler der MAZ. Das ist aber seit drei Jahren nicht passiert, laut Anwohner Herbert Przybylak hatte der Wagen „mindestens zehn Knöllchen am Scheibenwischer“.

Sollte der Wagen aber abgemeldet sein, darf er nicht mehr im öffentlichen Verkehrsraum bleiben. In diesen Fällen werde laut Preißler „manchmal auch ein lange dauerndes Verwaltungsverfahren“ eröffnet. Darin wird der Fahrzeughalter aufgefordert, den Wagen zu entfernen. Wenn er dem nicht nachkommt, kann die Behörde den Skoda nach Abschluss des Verfahrens auf Kosten des Halters entfernen.

Eine Entfernung des Autos aus der Max-Herm-Straße könnte teuer werden

„Muss ein nicht zugelassenes Fahrzeug in Ersatzvornahme aus dem öffentlichen Verkehrsraum entfernt werden, betragen die Kosten 178 Euro, zuzüglich gegebenenfalls notwendiger Verwahr-/Verwertungskosten sowie der Kosten des Verfahrens“, schreibt Preißler weiter.

Dieser herrenlose dänische Skoda steht seit drei Jahren in Hohenstücken. Quelle: André Großmann

Details zum Fall bleiben weiter unklar. „Erste Erkenntnisse liegen vor und werden verifiziert. Konkrete Aussagen können aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht getroffen werden“, sagt Preißler.

Anwohner in Hohenstücken kritisieren die Bürokratie

Ihre Kollegin Angelika Jurchen verweist auf das laufende Verwaltungsverfahren und betont, dass bei Bußgeldangelegenheiten keine Daten zur Person übermittelt werden. „Da keine akute Gefahr von dem Fahrzeug ausgeht,sind bei der Bearbeitung des Sachverhaltes Eigentümerrechte vorrangig zu beachten“, schreibt sie der MAZ.

Anwohner Lutz Dieckmann schlägt bei diesen Antworten die Hände über dem Kopf zusammen. „Ich finde das unmöglich. Die Behörde versteckt sich einfach hinter Paragraphen und der Wagen nimmt hier weiter die Parkplätze ein. Das Auto muss endlich weg, da sind wir Nachbarn uns alle einig. Was ist daran nur so schwer?“, sagt Dieckmann. Das Verhalten der Verwaltung mache ihn zwar sprachlos, er und die anderen Anwohner wollen aber so lang an den Fall erinnern, bis sich etwas ändert.

Von André Großmann