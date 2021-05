Brandenburg/H

Wer sagt denn, dass Kultur unter diesen Bedingungen nicht stattfinden kann? Die neue Ausstellung auf dem Dom-Areal ist jedenfalls corona-gerecht. Direkt vor der Sankt-Petri-Kapelle sind riesige Schautafeln aufgestellt, auf den Menschen gezeigt werden, die mit dem Thema „Losgehen und Ankommen“ verbunden sind.

Flucht 1945

Beschrieben sind die Schicksale der Menschen – etwa der heute 97-jährigen Kristhild Kabelitz, die 1945 aus dem einstigen Landkreis Meseritz (heute Woiwodschaft Lebus in Polen) nach Brandenburg an der Havel kam. Auch Elisabeth B. verschlug es als Sudetendeutsche von Nordböhmen ins Märkische.

Kristhild Kabelitz gehört zu den Porträtierten der Ausstellung "Losgehen und Ankommen". Quelle: Rüdiger Böhme

Es geht um Neuanfänge nach Flucht und Vertreibung. Die junge Syrerin Aya studiert heute an der FH Potsdam Bauingenieurwesen. Der Afghane Mokhtar Kakkar lebt in der Gemeinschaftsunterkunft in Hohenstücken, der Leiterin hilft er bei Übersetzungen ins aus dem Russischen, weil er in Wolgograd seine Elektrikerausbildung absolviert hat. In seiner Heimat wurde er von den Taliban bedroht und verfolgt, weil er für die Amerikaner gearbeitet hatte.

Als Russlanddeutscher gekommen

Waldemar Bauer kam als Russlanddeutscher in die Havelstadt, erst jüngst ist sein gleichnamiger Vater kurz vor seinem 100. Geburtstag hier verstorben. Er selbst war 15 Jahre Stadtverordneter für die CDU und engagiert sich auch sonst verschiedentlich im Ehrenamt, seine Frau ist seit 25 Jahren in der Russisch-orthodoxen Kirche aktiv.

Vom Westen in den Osten

Erzählt werden auch die Geschichten von Adelheid van Lessen, die mit ihrem Mann Jan 1990 aus dem Westen in den Osten zog – er leitete die Commerzbank, sie ist Direktorin am Amtsgericht und engagiert sich beispielsweise für die Brandenburger Tafel. Pfarrerin Martina Rief reiste 1983 nach Köln zu ihrem Mann aus. Nach sechs Jahren dort und 22 Jahren in Saarbrücken kehrte sie heim, „ich musste zurück, dahin, wo der Himmel groß ist“.

Gemeinschaftswerk der Kirche

Die Ausstellung ist ein Projekt der Evangelischen Kirchengemeinden der Region Brandenburg in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk, Flüchtlingsnetzwerkkoordination Brandenburg an der Havel, dem Förderverein Akademie 2. Lebenshälfte und Synopsisfilm. Gefördert wurde sie durch die Stadt Brandenburg an der ­Havel.

Bereichernde Momente

Mokhtar Kakkar ist einer der Protagonisten der Ausstellung. Quelle: Rüdiger Böhme

„Die Geschichte der Menschheit ist bis heute immer auch eine Geschichte von Wanderung, Flucht und Vertreibung. Oft vermögen wir erst in großen zeitlichen Abständen zu bewerten, wie Zuwanderung die ,aufnehmenden’ Gesellschaften verändert hat. Bei Zeitgenossen überwiegen oft Vorbehalte, Ängste, Neid und Ablehnung. Erst nach und nach werden die bereichernden Momente gesehen und akzeptiert“, sagt der gerade ausgeschiedene Kulturbeigeordnete Wolfgang Erlebach (Die Linke), der in dieser Funktion das Projekt seit der ersten Idee vor zwei Jahren begleitet hat.

Anspruchsvolles Projekt

„Ich freue mich darüber, dass es nach den Verwerfungen aufgrund der Coronapandemie, deren Auswirkungen auch noch in diesem Jahr 2021 zu spüren sind, dennoch gelingen konnte, dieses anspruchsvolle Projekt stattfinden zu lassen“, sagt Superintendent Siegfried-Thomas Wisch.

Die Ausstellung läuft bis zum 29. Oktober an der St. Petrikapelle im Burgweg. Zu sehen ist sie von Montag bis Samstag 10:00–17:00 Uhr und am Sonntag 12:00–17:00 Uhr.

Von André Wirsing