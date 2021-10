Viele Pläne: So wollen Brandenburger die Altstadt verändern

Brandenburg/H

Veränderungen machen Jürgen Peters keine Angst. Der Zukunftsforscher plant ein besseres Leben in der Brandenburger Altstadt und das bis zum Jahr 2028.

Zur Galerie Die Planer des Events fordern eine bessere Altstadt für alle und das wünschen sich besonders die Anwohner. Die MAZ zeigt Eindrücke vom Erlebniswochenende und hat sich bei Besuchern umgehört.

Ideen für die Zukunft

„Die Altstadt sollte das Aushängeschild und Wohnzimmer dieser Stadt sein. Das ist aber momentan ganz anders. Oft ist die Altstadt nur ein Parkhaus und der Altstädtische Markt ein Durchgangszimmer für Autofahrer. Wir brauchen eine Belebung, aber nicht mit Autos, sondern mit Menschen“, sagt der 55-Jährige.

Er fordert weniger Fahrzeuge und Verkehrslärm, eine bessere Luft, mehr Kultur und Gastronomie. So sollen in den nächsten sieben Jahren nur noch 1800 statt 7500 Autos pro Tag durch die Altstadt rollen. In seinem Programm „Altstadtleben Brandenburg Havel 2021 - 2028“ gibt es keine unsanierten Straßen und leerstehende Ladenlokale mehr.

Mehr Kultur und Gastronomie

Beim Erlebniswochenende mit dem Motto „Altstadt für alle“ testen Mitglieder verschiedener Initiativen, wie sich die Altstadt entwickeln kann und reden über ihre Pläne. Doch wie sieht das aus? Vor dem Altstädtischen Rathaus stehen neben dem Roland Palmen und Liegestühle, Restaurants öffnen ihre Außengastronomie und Musiker spielen vor hunderten Gästen. In der ehemaligen MBS-Filiale herrscht für zwei Tage kein Stillstand, hier ist Kunst zu sehen.

Autos kommen nicht mehr durch die Straßen am Altstädtischen Markt, sie müssen an der Kreuzung Mühlentorstraße umdrehen und woanders parken, mehrere Bereiche der Altstadt sind verkehrsberuhigte Zone.

Unterschätztes Potenzial

Zwar haut eine Bielefelderin vor Wut über die Straßensperrungen aufs Lenkrad und ein Berliner wendet rasant, doch Brandenburger wie Adam Arndt sind zufrieden. „Die Altstadt hat so viel Potenzial. Leider wird es kaum genutzt. Hier sehen sich viele Touristen um, finden aber nur wenige gastronomische und kulturelle Angebote. Anschließend nehmen sie dann doch den Weg über die Jahrtausendbrücke und bleiben in der Neustadt. Das ist schade“, sagt der 37-Jährige.

Für ihn ist das Erlebniswochenende ein Schritt in die richtige Richtung. „Bisher fehlte der politische Wille, Veränderungen anzustreben. Man hat den Eindruck, dass der motorisierte Individualverkehr immer im Vordergrund steht“, sagt Arndt.

Lob für neue Ruhe

Der Anwohner empfindet den Verkehrslärm in der Altstadt als „Reduzierung der Lebensqualität“. Wenn er mit seinen drei Kindern auf dem Rad unterwegs ist, meidet er Kreuzungen wie in der Bäckerstraße/Ecke Mühlentorstraße, weil „Autofahrer selten Rücksicht nehmen“.

Jan Kyburg und seine Frau Alexandra wohnen in der Hochstraße und laufen zum Altstädtischen Markt. Sie genießen die Sonnenstrahlen und eine Kürbiscremesuppe. Für das Paar bräuchte die Altstadt mehr Vielfalt in der Gastronomie. Alexander Schad aus der Ritterstraße lobt, wie „leise und schön“ die Umgebung sein kann, wenn dort keine Autos lang fahren.

Kritik an der Stadtverwaltung

Zukunftsforscher Jürgen Peters freut sich über die Zustimmung und betrachtet ein Modell der Brandenburger Altstadt. Er weiß, dass nicht alle Brandenburger mit seinem Projekt zufrieden sind, weil sie ihr Auto brauchen. Er hofft dennoch auch die Beteiligung der Bürger und Gespräche zu neuen Ideen.

„Die Bewohner dieser Stadt und die Verwaltung müssen gemeinsam die Altstadt erschaffen, die wir uns wünschen. Bislang erlebe ich aber leider wenig Transparenz und die Angst vor Veränderungen. Es ist aber wichtig anzufangen und einfach zu machen. Wir wollen die Altstadt beleben und haben dazu ein konkretes Bild vor Augen“, sagt er der MAZ.

Kosten von 7,1 Millionen Euro

Zu seinem Programm gehören 40 Einzelmaßnahmen in sechs Bereichen. Die Umsetzung soll 7,1 Millionen Euro kosten, ein Drittel davon müsste die Kommune aufbringen. Auch Charlotte Muijs hofft auf Veränderungen.

Sie will im April 2022 ein Café in der Altstadt eröffnen und sammelt auf einer Pinnwand Ideen für die Verkehrsentwicklung. Brandenburger können das Erlebniswochenende Samstag und Sonntag besuchen und Ideen einbringen.

Martin Wilhelm ist als Musiker dabei, er spielt Trompete und Schlagzeug. Für ihn hat der Altstädtische Markt ein besonderes Flair. „Ich hoffe, dass sich viele Brandenburger am Sonntag ein Bild machen, wie schön es hier in der Zukunft sein könnte“, sagt der 33-Jährige. Er kritisiert aber auch, dass die Realität anders aussieht. „Oft schauen sich Besucher die Waldmöpse an, bemerken den Verkehrslärm und dann führt sie ihr Weg in die Neustadt“, sagt er.

Keine Veränderungen in diesem Jahr

Jürgen Peters bewertet das Erlebniswochenende bislang als Erfolg. Dennoch ist er traurig, dass in diesem Jahr wohl keine Veränderungen in der Brandenburger Altstadt gelingen. „Wenn wir mal realistisch sind, wird die Stadtverwaltung 2021 nichts mehr hinbekommen. Es ist ärgerlich, dass soviel hinter verschlossenen Türen passiert. Ich muss doch nicht schauen, was nicht geht, sondern das suchen, was funktioniert und es dann anpacken. Nur so ermöglichen wir Verbesserungen für alle“, sagt er.

