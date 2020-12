Brandenburg/H

Früher hießen sie Herrenfriseure, heute sind es Barbershops. Dienstleister, die Männern die Bärte trimmen, die Nasenhaare mit Wachs entfernen, die Augenbrauen zupfen und für um die 15 Euro auch die Haare schneiden.

Im Stadtgebiet von Brandenburg an der Havel gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung vier Barbershops. Die Stadtverwaltung sieht keine Probleme mit dieser neuen Dienstleistung. Etablierte Haarschneideprofis in der Stadt äußern dagegen Bedenken. Aus verschiedenen Gründen.

Anzeige

Zwölf neue Salons seit Januar 2019

Deren Kritik gab den Anstoß zu einer aktuellen Anfrage an das Brandenburger Rathaus. Die SPD-Stadtverordnete Nicole Näther berichtet von Friseurmeister, die an sie herangetreten, weil ihnen die zunehmende Zahl an Barbershops Sorge bereite. Näther: „Es besteht der Eindruck, dass Tätigkeiten ohne die erforderlichen Qualifikationen ausgeübt werden könnten.“

Die Verwaltung bestätigt diesen Eindruck allerdings nicht. Nach Angaben des Beigeordneten Michael Brandt ( CDU) wurden seit dem 1. Januar 2019 zwölf Betriebe des Friseurhandwerks in der Stadt Brandenburg an der Havel gewerblich angemeldet. Darunter waren zwischen dem 30. April 2019 und dem 19. November 2020 vier Barbershops.

Als Tätigkeit geben die neuen Geschäfte „Friseur", „Friseursalon", „Friseurdienstleistungen" und einmal auch „Herrenfriseur-Barber-Shop“ an.

Handwerkskammer entscheidet

Die städtische Gewerbebehörde prüft nicht, ob die Berufsabschlüsse und Qualifikationen der Antragsteller den Anforderungen der Handwerksordnung entspricht. Ob die Voraussetzungen zur Eintragung in die Handwerksrolle vorliegen, entscheide die Handwerkskammer, heißt es aus dem Rathaus.

Für die zwölf Gewerbebetriebe hat die Kreishandwerkerschaft Brandenburg jedenfalls bestätigt, dass die Voraussetzungen für die Eintragung in die Handwerksrolle vorliegen. Anlässe für Betriebsprüfungen hätten die neuen Barbiere nicht gegeben.

Die neuen Betriebe werden in die Handwerksrolle als Friseurbetriebe eingetragen, nicht als Barbershops, erklärt Ines Weitermann als Sprecherin der Handwerkskammer Potsdam. Ein Problem erkennt sie nur, wenn Barbershops ohne Eintragung in die Handwerksrolle und damit ohne Vorliegen der handwerksrechtlichen Voraussetzungen betrieben werden.

Einige wenige Fälle nicht ganz klar

Der Handwerkskammer ist bekannt, dass „einige Friseure der Stadt Brandenburg den Barbershops kritisch gegenüber stehen“. Ines Weitermann. „Es gibt und gab in der Stadt Brandenburg einige wenige Fälle, bei denen nicht klar war oder ist, ob die handwerksrechtlichen Voraussetzungen vorliegen. In diesen Fällen erfolgt aber eine Prüfung.“

„Von der Sache her haben wir kein Problem mit Barbershops, Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft“, versichert Petra Jauer, Obermeisterin der Friseurinnung in Brandenburg an der Havel. Sie und ihre Kolleginnen beobachten allerdings, dass sich Barbershops „über viele Sachen hinwegsetzen und Regeln nicht einhalten“.

Meister nicht an Ort und Stelle

Dazu gehört nach der Einschätzung der Obermeisterin, dass diese Geschäfte Meister einkaufen, die dann aber nicht oder zu selten an Ort und Stelle sind. Und genau das werde nicht kontrolliert. Wenigstens 60 Prozent der Zeit müssten ein Meister oder eine Meisterin im Laden sein.

Von ihren Berufskolleginnen und nach eigenen Recherchen weiß Petra Jauer, dass die Betriebe auch Dienstleistungen erbringen, die ihnen nicht gestattet seien. Als Beispiel nennt sie Schneiden und Färben ohne Friseurausbildung.

Doch weil sich niemand in die Nesseln setzen will, gebe es auch dazu keine Kontrollen. Am Ende können die Verbraucher selbst entscheiden, welche Menschen mit Schere sie an ihr Haupthaar lassen und ob der eine wirklich günstiger ist als der andere.

Von Jürgen Lauterbach