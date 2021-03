Vier Erzieherinnen aus Kita Fohrde positiv getestet

Amt Beetzsee

Derzeit ist unklar, wann die Kita „Kinderparadies“ in Fohrde wieder geöffnet werden kann. Das hat Amtsdirektor Guido Müller am Donnerstag den Stadtverordneten von Havelsee mitgeteilt. Die längsten von den Gesundheitsbehörden ausgesprochenen Quarantänemaßnahmen gelten bis zum 29. März. Für die Aufhebung der Quarantäne wird allerdings ein negatives Testergebnis verlangt.

Mehrere Gesundheitsämter

Alles hatte am 13. März mit einer positiv getesteten Erzieherin angefangen. Am 15. März wurde die Schließung der Kita angeordnet. „Zwischenzeitlich liegen positive Testergebnisse für vier Mitarbeiterinnen vor, die teilweise über ernsthafte Symptome klagen “, so der Verwaltungschef. Aktuell befinden sich sechs Mitarbeiterinnen und 59 Kinder in angeordneter Quarantäne. Wegen der unterschiedlichen Wohnorte der Erzieherinnen waren in den Vorgang die Gesundheitsämter Potsdam-Mittelmark, Havelland und Brandenburg an der Havel eingeschaltet.

Amtsdirektor ließ sich testen

Mit Stand Donnerstag gab es im gesamten Amt Beetzsee neun infizierte Personen, 92 Personen befinden sich in Quarantäne. Ein eigenes Testzentrum werde das Amt Beetzsee nicht einrichten, stellte Müller klar. Aus personellen Gründen wird die Apotheken in Pritzerbe keine Tests anbieten, wie die MAZ auf Nachfrage erfuhr. Auch die Apotheke in Päwesin führt keine Tests durch. Der Verwaltungschef hat sich am Donnerstag selbst im Brandenburger Klinikum auf eine Ansteckung mit dem Covid-19-Virus testen lassen – negativ.

Impfungen für Erzieherinnen

Für die Beschäftigten in den Gemeinden und im Amt stehen bei Bedarf Schnelltests zur Verfügung. Erste Fortschritte gibt es beim Impfen des Kita-Personals. Das Amt Beetzsee hat Berechtigungen für die Impfung ausgestellt. Erste Erzieherinnen konnten kurzfristig Impftermine erhalten. Weil jedoch die Impfung mit dem Impfstoff AstraZeneca ausgesetzt wurde, geriet die Maßnahme ins Stocken. Wie Müller mitteilte, laufen derzeit Bemühungen auch Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren bevorzugt zu impfen. Die Stadtverordneten stimmte der Amtsdirektor wegen wieder steigender Fallzahlen auf neue Beschränkungen nach Ostern ein.

Von Frank Bürstenbinder