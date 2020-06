Vier Verletzte bei Auffahr-Crash

Brandenburg/H

In der Wilhelmsdorfer Landstraße ist es am Donnerstagnachmittag zwischen der Zentrumsring-Kreuzung und dem Abzweig zur Göttiner Straße zu einem Unfall gekommen. Ein Autofahrer wollte aus einer Auffahrt auf die Wilhelmsdorfer Landstraße auffahren, ein Pkw-Fahrer hielt an, um ihn vorzulassen. Ein anderer Autofahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Wagen des Haltenden auf. Dabei wurden die drei Insassen in seinem Wagen ebenso leicht verletzt wie der Fahrer des haltenden Wagens auch. Alle vier Menschen kamen ins Klinikum. Die Rettungskräfte hatten nach Berichten von Augenzeugen erhebliche Mühe, bis zur Unfallstelle vorzudringen, weil auf der dreispurigen Fahrbahn alles komplett stockte. Es gab große Verkehrsbehinderungen. Stadteinwärts staute sich der Verkehr bis zur Planebrücke zurück. Erst gegen 16.15 Uhr war die Unfallstelle ist geräumt, der Verkehr konnte wieder fließen.

Von MAZ