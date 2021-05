Brandenburg/H

Yunus ist am Donnerstag mit einem dicken Gips nach Hause gekommen. Der Vierjährige ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Hohenstücken schwer verletzt worden. Sein rechter Unterschenkel ist gebrochen. Die Geschichte von Yunus ist kein Einzelfall. Kinder sind im Straßenverkehr besonders gefährdet, warnt die Polizeidirektion West.

Yunus und seine Familie kamen gerade vom Einkaufen und parkten an der Rosa-Luxemburg-Allee. Sein Vater Elyas B. hatte den Kleinen an der Hand und wollte die Einkäufe aus dem Kofferraum holen. Da riss sich der Vierjährige plötzlich los und rannte auf die Straße. „Er war ungeduldig und wollte nach Hause“, erinnert sich der Elyas B. Der Vater stürzte direkt hinterher, aber konnte nichts mehr tun.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den Autofahrer trifft keine Schuld

Vor seinen Augen prallte der Junge gegen einen vorbeifahrenden VW, sein rechtes Bein kam dabei unter die Räder. „Er hat so laut geschrien und geweint. Ich wusste sofort, dass da etwas gebrochen ist“, sagt Vater Elyas B. Nicht nur der Kleine und seine Familie, auch der 77-jährige Fahrer des Unfallautos stand unter Schock. Ihn trifft aber keine Schuld, er konnte das Kind zwischen den parkenden Autos nicht sehen. Yunus hatte Glück im Unglück. „Wäre er eine Sekunde früher los gerannt, hätte das Auto ihn frontal überfahren“, ist sich sein Vater sicher.

Auch die Polizei weist in einer Pressemitteilung noch einmal daraufhin, dass Kinder besonders gefährdete Verkehrsteilnehmer sind. Kinder müssen das richtige Verhalten im Straßenverkehr erst erlernen und sollten von ihren Eltern früh darauf vorbereitet werden. Gleichzeitig sollen Autofahrer immer ein wachsames Auge haben.

Die Polizei warnt Autofahrer vor spielenden Kindern

Gerade jetzt im Sommer spielen viele Kinder draußen oder sind mit dem Fahrrad unterwegs. Autofahrern sollte bewusst sein, dass Kinder Geschwindigkeiten oft noch nicht genau einschätzen können und häufig sehr unvorhersehbar reagieren. In Brandenburg an der Havel ereigneten sich, laut der Polizei, im vergangenen Jahr 35 Verkehrsunfälle an denen Kindern unmittelbar beteiligt waren. 29 der Kinder wurden leicht verletzt und eines schwer. So wie der kleine Yunus.

„Ich habe schon immer geahnt, dass so etwas irgendwann passiert“, sagt Elyas B. Zwar sei die Rosa-Luxemburg-Straße eine 30er-Zone, aber viele Autos würden sich nicht daran halten. Und selbst wenn die Autofahrer Tempo 30 fahren, sei das noch zu schnell. „Hier wohnen viele Kinder. Am besten wäre eine verkehrsberuhigte Zone“, sagt Elyas B.

Der kleine Yunus hat noch starke Schmerzen im Bein, sagt sein Vater. Und es fällt ihm sehr schwer ruhig liegen zu bleiben. Er würde gerne viel lieber draußen rennen und spielen. Aber das geht erst in ein paar Wochen wieder, wenn der Bruch verheilt ist.

Von Lena Köpsell