Klein Kreutz

Seit Monaten herrscht rege Bautätigkeit auf dem Vierseitenhof in Klein Kreutz. Der Umbau des denkmalgeschützten mittelalterlichen Gutshofes mit seiner wechselhaften Geschichte dürfte zu den aktuell spannendsten Sanierungsprojekten im Stadtgebiet von Brandenburg/Havel gehören.

Am Ende soll Platz geschaffen sein für alle Generationen, Wohnraum für gut und gerne hundert Alt- und Neubürger des idyllisch gelegenen Brandenburger Ortsteils.

Die Herausforderung ist groß, doch Christian Sommerfeld (54) wirkt nicht wie ein Mann, der die Lust daran verlieren könnte, den in die Jahre gekommenen Hof wachzurütteln und ihm neues Leben auf rund 4000 Quadratmetern Wohnfläche einzuhauchen.

Christian Sommerfeldt, Geschäftsführer von Havelinvest ist der Eigentümer der Anlage. Quelle: Rüdiger Böhme

Sommerfeld ist Chef der Firma Havel Invest Unternehmensgruppe aus Kleinmachnow und zugleich Bauherr auf dem Gutshof in Klein Kreutz. Die meisten der angestrebten etwa 40 moderne Wohnungen für junge und alte Menschen sollen bis Ende des nächsten Jahres fertig sein und Schritt für Schritt in den verschiedenen Gebäudeteilen entstehen.

Laufen lernt das Umbauprojekt im sogenannten Q-Stall, also dem einstigen Kuhstall des Hofes, der im Jahr 1886 erbaut wurde. Ein Gebäudeteil war zu DDR-Zeiten als Jugendklub genutzt worden.

Mit seinem langjährigen Geschäftspartner, dem Generalunternehmer Ibrahim Erat, achtet Sommerfeld darauf, dass die während der Sanierung ausgebauten alten Steine am Ende wieder eingebaut werden. Im Erdgeschoss des schiefergedeckten Q-Stalls entstehen acht ebenerdige, barrierefreie Zwei- bis Drei-Raum-Wohnungen jeweils mit Terrasse. Die acht nicht behindertengerechten Wohnungen im Obergeschoss werden Balkone haben. Die Wohnungsgrößen liegen zwischen 70 und 130 Quadratmetern.

Auf dem Gut in Klein Kreutz wird kräftig gebaut. In Rinderstall, Scheune und Herrenhaus entstehen Wohnungen. Quelle: Rüdiger Böhme

Fußbodenheizungen gehören auf beiden Etagen zur Ausstattung für die künftigen Bewohner, die sich dort wohlfühlen sollen, wo einmal Kühe ihr Heu gefuttert haben.

Der Bauherr ist froh darüber, dass die Zusammenarbeit mit der Denkmalschützerin und den Behörden der Stadt hervorragend laufe und es daher gut vorangehe. „Ich bin begeistert von dieser Baustelle“, sagt der Immobilienentwickler und schwärmt auch von den Fledermäusen, die sich im Turm des Gutshofes eingenistet haben.

Stellmacherei wird Einfamilienhaus

Die alte Stellmacherei wird zum Einfamilienhaus umgebaut. Quelle: Rüdiger Böhme

Im ersten Bauabschnitt mit einem Volumen von sechs bis sieben Millionen Euro kommt außer dem Q-Stall die alte Stellmacherei an die Reihe. Die will Sommerfeld in ein Einfamilienhaus mit 140 bis 160 Quadratmetern umwandeln. Mit beiden Gebäuden möchte der Investor bis Jahresende fertig werden.

Als Nächstes auf der Umbauliste steht die alte Scheune, für die der Umbau beantragt wurde. Zwölf Wohnungen sind dort vorgesehen. Die Genehmigung vorausgesetzt könne es im Herbst mit dem Umbau losgehen.

Die Pferdeställe sollen zu Mieterkeller umfunktioniert werden. Die Sattelkammer daneben soll nach Sanierung und Umbau das zweite Einfamilienhaus des gesamten Ensembles werden.

Herrenhaus wird zum Schluss saniert

Im markanten Gutshaus wohnte bis vor wenigen Jahren der Vorbesitzer und Landwirt Martin Kleinsorge. Nach dem Verkauf und dem Beginn des Umbaus dient das Herrenhaus vorerst als Baubüro. Die schwierige Aufgabe, es umzubauen und als Wohnraum attraktiv zu machen, hat Sommerfeld sich für den Schluss aufgehoben.

Der Vierseitenhof von Klein Kreutz wird künftig deutlich grüner sein als zu Zeiten, in denen er kommunales Stadtgut, volkseigenes gut und gut der Nachwendezeit war. „Wir haben schon 1200 Tonnen versiegelte Flächen abgefahren“, erzählt Christian Sommerfeld.

Der autofreie Innenhof wird zur Grünfläche mit Spielplatz. Parken können die Bewohner hinter ihren Häusern. Der Investor setzt auf E-Mobilität. Die Firma Eon werde zwei oder drei Elektrostationen errichten.

Eigennutz oder Kapitalanlage

Die in Klein Kreutz entstehenden Eigentumswohnungen sollen zum Eigennutz oder als Kapitalanlage an Klein Kreutzer oder Brandenburger verkauft und dann vermietet werden. Auch das will Christian Sommerfeld managen. Er stellt sich eine gute Mischung vor gemäß der Tradition des Hofes, in dem früher Menschen mehrerer Generationen zusammengelebt haben.

Wichtig ist ihm, dass auch Bürger aus Klein Kreutz und der Umgebung auf dem alten Gutshof eine passende Wohnung finden, wenn sie ihre zu groß gewordenen Häuser und Wohnungen, nicht aber ihre Umgebung verlassen möchten.

Der Bauherr rechnet gegenwärtig damit, dass die ersten Mietwohnungen im kommenden Frühjahr bezogen werden können. Er plant ein Fest mit Gästen, um den Q-Stall und die anderen künftigen Wohngebäude vorzustellen.

Von Jürgen Lauterbach