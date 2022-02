Brandenburg/H

Die vierte Impfung ist für Tausende Brandenburger nur noch eine Frage der Zeit. Denn die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt in einem Beschlussentwurf Menschen ab 70 Jahren und Bewohnern von Altenheimen den zweiten Booster.

Mit einer endgültigen Stiko-Empfehlung bräuchten über 70-jährige Senioren eine vierte Impfung. Quelle: Thomas Kube

Tausende Brandenburger bräuchten den zweiten Booster

In Brandenburg an der Havel würde das mehr als 10.000 Menschen betreffen. Einige von ihnen haben nach der Empfehlung der Stiko gemischte Gefühle. „Ich habe mir in den letzten zwei Jahren die Grippeschutzimpfung, den Schutz vor Pneumokokken gegen Hirnhaut- und Lungenentzündungen und alle drei Corona-Impfungen geholt. Ich bin geboostert und definitiv kein Impfgegner. Langsam frage ich mich aber, was das alles noch soll. Nach dem jetzigen Stand würde ich die vierte Impfung ablehnen“, sagt der 76-Jährige der MAZ.

Hoffnung auf einen „Freedom-Day“

Er blickt mit Sehnsucht in Länder wie Großbritannien und Dänemark, die ihre Corona-Maßnahmen aufgehoben und einen „Freedom-Day“ ausgerufen haben. „Wir brauchen mehr Mut und Optimismus, sollten wieder mehr auf Eigenverantwortung setzen statt auf ein Impfabo“, sagt der Rentner aus Hohenstücken. Er würde sich nur die vierte Spritze holen, wenn sie zur Pflicht wird und er sonst keinen Zugang zu Geschäften mehr hat. Dieckmann hofft, dass die Infektionszahlen spätestens ab März sinken. „Wir Deutschen sind eher etwas streng, alles ist reguliert, es muss doch einen anderen Weg geben“, sagt Dieckmann.

Senioren mit Verständnis und Kritik

Hans-Joachim Triebener würde sich ein viertes Mal gegen Corona impfen lassen. Quelle: André Großmann

Hans-Joachim Triebener ist 83 Jahre alt und auch geboostert. Er beobachtet das Infektionsgeschehen und entscheidet nach der aktuellen Lage. „Wenn sich die Lage beruhigt, ist das gut, wenn nicht, lasse ich mich auch ein viertes Mal impfen. Es ist doch wichtig, Verantwortung zu übernehmen“, sagt der Brandenburger. Er macht noch Sport, trifft Freunde, spielt Karten im Bürgerhaus Hohenstücken und hält sich fit. Triebener hofft, dass die Impfungen helfen, die Infektionen einzudämmen. „Ich möchte in diesem Jahr noch mal verreisen und da gehe ich lieber auf Nummer sicher“, sagt der Rentner.

Das Brandenburger Gesundheitsministerium sieht Arztpraxen und Impfzentren als gut vorbereitet. Schon jetzt könnten Ärzte laut Ministeriumssprecher Dominik Lenz Ärzte Einzelfall eine vierte Impfung verabreichen, wenn sie das für sinnvoll halten. Christian Wehry von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) empfiehlt, bis zur endgültigen Empfehlung der Stiko zu warten. Über die Wirkung der vierten Impfung gibt es unterschiedliche Ansichten. Der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens erklärte, dass, jüngste Daten aus Israel nahelegen, dass eine vierte Impfdosis „eine gewisse Verbesserung beim Schutz vor Infektion und eine deutlichere Verbesserung beim Schutz vor schwerer Erkrankung bewirkt“ .

Apotheker Peter Schmieder sieht eine vierte Impfung skeptisch. Quelle: Volkmar Maloszyk

Peter Schmieder begegnet in seinem Job als Apotheker pro Monat hunderten Senioren aus Brandenburg und Potsdam-Mittelmark, er weiß, dass die Skepsis groß ist und hält die vierte Impfung für entbehrlich. Der Golzower verweist auf Studien-Erkenntnisse aus Israel, laut denen die Zahl der Antikörper nicht gegen Omikron ausreichen.

„Ich würde mir aktuell keine vierte Impfung holen. Vielleicht aber, wenn die an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe auf dem Markt sind“, sagt der Golzower. Er hofft, dass die Infektionszahlen in drei bis Vier Wochen sinken. „Wenn erkennbar sein sollte, dass es zu keiner höheren Belastung des Gesundheitssystems kommt, sollten wir langsam zur Normalität zurückkehren“, sagt Schmieder.

