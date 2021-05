Villa Fohrde: Erste Gäste kommen zurück, aber Online-Kulturfest

Fohrde

Wenn Bildungsreferent Sebastian Wehrsig das erste Mal seit Monaten vor Menschen aus Fleisch und Blut spricht, kommt in der Villa Fohrde etwas Aufregung auf. Denn gleichzeitig zum Präsenzseminar wollen sich noch fünf andere Teilnehmer per Videostream in die Ideenwerkstatt zur Nachhaltigkeit in der Bildungsarbeit einbringen. „Lange konnten wir uns mit diesen Hybridveranstaltungen nicht anfreunden. Denn wirtschaftlich sind Vor-Ort-Seminare mit einer Handvoll Teilnehmer nicht“, räumt Daniel Wunderer, Leiter der Heimbildungsstätte, ein. Doch weil die an der Havel gelegene Einrichtung vom Land gefördert wird, um Bildungsarbeit zu machen, fährt die Villa Fohrde ab sofort zweigleisig.

Zimmer renoviert

Für Wunderer ist die Rückkehr der ersten Gäste zu mehrtägigen Seminaren gleichzeitig die stückweise Rückkehr in die Normalität. Denn damit nimmt auch die Küche wieder ihre Arbeit auf. Hausmeister und Reinigungskräfte können wieder an die Arbeit gehen – wenn auch auf Sparflamme. Der Alltag im Haus bleibt allerdings noch von Corona geprägt. Mit Maskenpflicht und Hygienregeln. Während über Monate ausschließlich via Internet referiert und diskutiert wurde, war das Personal nicht untätig. „Wir haben alle Zimmer renoviert und Ecken auf Vordermann gebracht, die seit über 20 Jahren unbeachtet geblieben sind“, freut sich Wunderer.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Villa Fohrde ist ein Bildungs- und Kulturhaus. Vom 14. bis 23. Mai ist das Haus Veranstalter eines virtuellen Kulturfestes. Quelle: Rüdiger Böhme

Wie sich die Bildungsarbeit vor Ort in der Zukunft entwickeln wird, hängt vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Derzeit gilt die Regel, dass Seminare mit fünf Personen plus Referent in einem Raum erlaubt sind. Auch zum bevorstehenden Lehmbauseminar sind fünf Teilnehmer zugelassen, dabei hatte es 15 Anmelder gegeben. Statt eines Sechs-Tage-Seminars werden diese jetzt auf drei Tage verteilt. Deshalb ist bei der Organisation Kreativität gefragt. Wie beim alljährlichen Kulturfest, dass vom 14. bis zum 23. Mai ausschließlich als virtuelles Event stattfindet. „Auf diese Weise lassen sich zwar keine Live-Veranstaltungen ersetzen, aber unsere Stammgäste aus ganz Deutschland können sich über das Internet zuschalten. Außerdem können wir Gesprächspartner präsentieren, die wir in normalen Zeiten nie nach Fohrde bekommen hätten“, so Villa-Fohrde-Leiter Wunderer.

Über Zoom

Auftakt ist an diesem Freitag über den Zoom-Festivalraum BIT.LY/VILLAFOHRDE um 20 Uhr die filmische Dokumentation „One World“ über die Auswirkungen des Klimawandels auf die pazifischen Marshallinseln. Anschließend stehen die Filmemacher für eine Live-Diskussion zur Verfügung. Am 16. und 19. Mai geht es um die Werke „Unterleuten“ und „Über Menschen“ von Schriftstellerin Julia Zeh. Die Gespräche mit Literaturwissenschaftlerin Ina Düking beginnen um 20 Uhr. Ein Konzert-Stream mit dem polnisch-deutschen Duo Duxius (Edyta Rogoska und Alex Moore) steht am 17. Mai um 20 Uhr auf dem Programm. Am 21. Mai gibt es ein Konzert mit Bastian Bandt. Der Online-Escape-Room mit Spiel und Rätseln wird am 23. Mai um 20 Uhr geöffnet. Anschließend kommen die Teilnehmer mit den Machern des Escape-Rooms ins Gespräch.

Von Frank Bürstenbinder