Villa Fohrde: Online-Austausch zum Klimaschutz

Aufgrund der anhaltenenden Corona-Schutzmaßnahmen sind in der Villa Fohrde zurzeit keine Seminare vor Ort möglich. Das Team der Heimbildungsstätte am Havelufer hat deshalb eine neu entwickelte Veranstaltungsreihe ins Internet verlegt. Am Dienstag, 2. März, geht es mit einem Online-Austausch zum Thema Klimawandel los. In der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr steht vor allem der kommunale Klimaschutz auf dem Programm.

Gesprächspartner sind Thomas Lenz, der Klimaschutzbeauftragte für die Stadt Brandenburg an der Havel, sowie Michael Bilharz, ein Mitarbeiter der Umweltbundesamts.

Ausgangspunkt für die Diskussion sind die ausgerufenen Klimaschutzziele. Für das Jahr 2020 konnten die Vorgaben – vor allem wegen der Corona-Pandemie – eingehalten werden. Gleichzeitig wird es eng mit dem hochgesteckten Ziel, den globalen Temperaturanstieg für die Zukunft auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.

Auf dem Programm des Online-Formats der Villa Fohrde stehen deshalb einige Punkte zur Diskussion, die den Klimaschutz für jeden und jede greifbar machen sollen. Lokal heruntergebrochen heißt es zum Beispiel: Wie motivieren wir uns und andere mit Spaß zum Klimaschutz? Was macht die Stadt Brandenburg, um CO2 einzusparen? Außerdem wird es die Aufforderung zu einer kleiner Klimawette geben.

Interessierte können über das Online-Format BigBlueButton auf der Internetseite www.villa-fohrde.de dabeisein und mitdiskutieren. Wer das BigBlueButton-Format das erste Mal nutzt, verwendet am besten Firefox oder Chrome als Browser. Der BigBlueButton-Raum wird um 17.50 Uhr geöffnet.

Kontakt für Fragen und weitere Informationen per E-Mail unter: info@villa-fohrde.de.

