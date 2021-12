Mittelmark

Vize-Landrat Christian Stein (CDU) hat davor gewarnt, die Wahl seines Nachfolgers auf der Kreistagssitzung am Donnerstag abzublasen. „Wer diese Personalie von der Tagesordnung nehmen will, riskiert ausgerechnet in dieser schwierigen Zeit ein Vakuum in der Führungsebene. Der Landrat hat nur eine Beigeordnetenstelle. Und diese sollte ohne Zeitverzug nachbesetzt werden“, sagte Stein der MAZ auf Nachfrage.

Forderung der Grünen

Aufgeschreckt wurde die Verwaltung nach der Aufstellung der Tagesordnung für den 9. Dezember durch eine Forderung der Grünen im Kreistag. Diese wollen, dass erst der künftige Landrat seinen Stellvertreter vorschlägt. Schließlich müssten diese beiden Personen die nächsten acht Jahre miteinander auskommen, geben nun auch nicht genannt werden wollende Mitglieder der Fraktion FDP/BiK-BiT/IGH gegenüber der MAZ zu bedenken. Dagegen meldeten Stimmen aus der SPD-Fraktion, dass an der Wahl des 1. Beigeordneten festgehalten werden solle.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neues Verfahren wäre nötig

Eigentlich will Landrat Wolfgang Blasig (SPD), der Ende März 2022 in den Ruhestand geht, an diesem Donnerstag Christian Große (CDU) aus Werder als neuen 1. Beigeordneten vorschlagen. Eine Nachfolgeregelung ist nötig, weil Noch-Amtsinhaber und Großes Parteifreund Stein Ende Januar 2022 die Kreisverwaltung in den Ruhestand verlässt. „Wird am Donnerstag kein neuer Beigeordneter gewählt, muss das Landratsamt bis zum Spätsommer 2022 mit einer unbesetzten Führungsposition leben“, so Stein. Wird nämlich die Wahl von der Tagesordnung genommen, ist es Aufgabe des neuen Landrats, der am 6.Februar von den Mittelmärkern gewählt werden soll, ein neues Bewerbungsverfahren auslösen. Bis zu einem Ergebnis werden erneut Monate vergehen.

Bedenken sind Spekulation

Für den derzeitigen Vize-Landrat und 1. Beigeordneten Christian Stein sind Bedenken über mögliche Befindlichkeiten zwischen seinem Nachfolger und einem neuen Landrat reine Spekulation. Stein war 16 Jahre im Amt. Die ersten drei Jahre noch unter Landrat Lothar Koch (SPD). Dessen Nachfolger Blasig konnte sich seinen Stellvertreter auch nicht aussuchen.

Von Frank Bürstenbinder