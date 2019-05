Brandenburg/H

Museen als Zukunft lebendiger Traditionen präsentieren- zum Internationalen Museumstag luden zahlreiche Brandenburger Einrichtungen am Sonntag zu besonderen Aktionen, kreativen Mitmach-Angeboten, spannenden Führungen und exklusiven Einblicken ein.

Zur Galerie Hunderte Gäste besuchen das ehemalige Stahl- und Walzwerk.

So auch das Industriemuseum auf dem Quenz in Brandenburg an der Havel, das mit einem ausgefallenen Programm etliche Gäste begeisterte und Erinnerungen ehemaliger Mitarbeiter des ehemaligen Stahl- und Walzwerk Brandenburg an der Havel ( SWB).

Veranstaltungsbeginn mit Besucherrekord

„Es waren etwa 400 Gäste zu Besuch“, so Marius Krohn, Leiter des Industriemuseums. „Eine ähnliche Menge kam bereits zum Museumstag im letzten Jahr, aber zum ersten Mal waren es von Anfang an so viele.“

Pünktlich startete die Veranstaltung im Industriemuseum mit den Tanzdarbietungen des Showballetts Butterfly sowie der Dreamgirls, bevor sich die geschichtsinteressierten Besucher aller Altersklassen nicht nur in der Sonderausstellung zum Arbeitervarieté über die Historie dieser außergewöhnlichen Abteilung des SWB informieren, sondern zusätzlich an vier Mitmachstationen selbst tätig werden konnten.

So durften die Gäste ihr artistisches Geschick unter anderem beim Fahrradslalom, auf einer Slackline oder auf Balancerollen beweisen. Neben der Möglichkeit, eigene Kostüme für die ehemalige Akrobatentruppe zu entwerfen, setzte die Ausstellung zusätzlichen Wert auf die Gegenwart und zeigte beispielsweise selbstgedrehte kleine Filme.

Kinder verbinden Varieté mit der Gegenwart

„Wir haben geschaut, was hat man früher zu DDR-Zeiten in der Freizeit gemacht, und was heute“, so Michelle Schmidt. Die Theaterpädagogin präsentierte mit ihrer Kindergruppe „Vögel aus Stahl“ ein außergewöhnliches Projekt. „Die Gruppe wollte das Thema Varieté zum Museumstag in das Heute bringen, und da gehören nun einmal Medien dazu.“

Mithilfe einer Handy-App, mit der es möglich ist, kleine Filmsequenzen aufzuzeichnen und so zu schneiden, dass gewisse Elemente der Aufnahme angehalten werden können, während das Drumherum weiter läuft, drehte die Kindergruppe im ehemaligen Stahlwerk kleine Einspieler, die gekonnt Vergangenheit und Bewegung kombinierten.

Erinnerungen an die Knochenmühle

Des weiteren ermöglichten Führungen einen Blick in die Vergangenheit des ehemals führenden Stahlherstellers der DDR, die nicht nur mit positiven Erinnerungen verbunden ist. „Das war schon schwere Arbeit damals, das Werk wurde nicht umsonst Knochenmühle genannt,“ sagt Detlef Wagner, der von 1981 bis 1992 unter anderem in der Instandsetzung des SWB arbeitete und beispielsweise Band- und Schlackekübelwagen reparierte.

„So ziemlich das erste, was ich hier sah, war ein von einem Muldenwagen überfahrener Arbeiter“, so der 58-Jährige, der eigens für den Museumstag seine alte Arbeitsjacke aus dem Schrank holte. Auch heute noch träume der ehemalige Schlosser von den dunklen Gängen der Stahlwerkshalle. „Aber natürlich war nicht alles schlimm“, so Wagner. „Der Zusammenhalt war damals schon etwas besonderes, man konnte sich stets auf seine Kollegen verlassen.“

In dieser noch heutzutage spürbaren familiären Atmosphäre fand der Museumstag im Industriemuseum seinen Abschluss bei Kaffee und Kuchen. „Man kann das mit der Stimmung bei einem Klassentreffen vergleichen“, so Krohn. „Wir sind sehr zufrieden.“

Von Tobias Wagner