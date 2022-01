Vogelgrippe: Stadt Brandenburg ordnet Stallpflicht in Ortsteilen an

Brandenburg/H

Die Vogelgrippe ist auf dem Vormarsch und betrifft inzwischen viele Landesteile. Das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) geht für die kommenden Wochen von einer Zuspitzung der Lage aus. Das Risiko, dass das Virus von Wildvögeln auf Hausgeflügelbestände überspringt, sei hoch.

Darauf reagiert auch die Stadt Brandenburg. So gilt ab diesem Samstag, 8. Januar, eine neue Tierseuchenallgemeinverfügung zum Schutz vor der Aviären Influenza (Geflügelpest). Demnach wird ab Samstag eine Aufstallungspflicht und Untersuchungspflicht für Hausgeflügel in den Ortsteilen Klein Kreutz, Saaringen, Gollwitz angeordnet.

Die Stallpflicht tritt in Randstreifen von mindestens einem Kilometer um bestimmte Feuchtgebiete sowie in Gebieten mit vielen Wildvögeln und mit viel Nutzgeflügel in Kraft. Es sind praktisch alle Landesteile Brandenburgs betroffen.

„Eine weitere Übertragung auf Hausgeflügel gilt es unter allen Umständen zu verhindern, der Kontakt zu Wildvögeln muss unterbunden werden“, sagte Ministerin Nonnemacher am Freitag. In Brandenburg wurden in diesem Herbst und Winter dem Ministerium zufolge bisher vier Fälle von Geflügelpest bei Nutzgeflügel festgestellt, rund 36.000 Tiere mussten deshalb getötet werden.

