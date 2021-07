Rädel

Die Enttäuschung bei den Fans ist groß, doch die Pandemie lässt den Veranstaltern keine andere Wahl. „Eine Neuauflage des Vogelscheuchenfestes wird es erst im Sommer 2022 geben“, kündigte Susann Golke vom Heimatverein Naturdorf Rädel gegenüber der MAZ an. Problem: In einigen Publikationen wurde das beliebte Spektakel für den 4. Juli bereits angekündigt. „Wir hoffen nun, dass nicht hunderte Leute am Sonntag nach Rädel pilgern. Coronabedingt gibt es definitiv kein Fest“, stellt Golke klar.

Vogelscheuchen gibt es in Rädel erst wieder 2022. Quelle: Tobias Wagner

Dennoch war der Heimatverein in der schwierigen Zeit nicht passiv, sondern hat sich um einige andere Dinge im Ort gekümmert. So haben die Mitglieder Renovierungsarbeiten rund um die Bücherzelle ausgeführt. Die 2015 aufgestellten Info-Tafeln zur Geschichte Rädels haben einen neuen Anstrich und neue Blechdächer bekommen. Noch im Bau ist eine neue Knorpelschänke, die als Rastplatz bald aufgestellt werden soll. Außerdem wird an einem neuen Heimatheft gefeilt. Ende August wird der Verein einen neuen Vorstand wählen.

Von Frank Bürstenbinder