Die jüngst vor dem Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport präsentierten Zahlen der letzten drei Jahre zeigen: „Corona hat gewirkt.“ So das Fazit von Volkshochschul-Chef Axel Senf. Demnach kamen 2020 über 35 Kurse weniger zustande als noch 2019, das sind rund tausend Kursstunden. Auch die Zahl der Anmeldungen ist seit 2019 um etwa 27 Prozent zurückgegangen und 2021 erstmals wieder unter die 3000er-Marke gerutscht.

Die Zahlen zeigen aber auch: Die ganz große Flaute blieb aus, und sowohl die VHS als auch viele Teilnehmer haben sich in Zeiten der Eindämmungsverordnungen, Lockdowns und des Umzugs an einen neuen Standort an die neuen Gegebenheiten angepasst. „Wir waren nur kurze Zeit gänzlich zu, haben schnell umdisponiert und geprüft, was innerhalb der Maßnahmen noch möglich ist“, so der VHS-Leiter.

Suche nach neuen Dozenten

Für Senf und sein überschaubares Team keine ganz einfache Aufgabe. Schließlich mussten vielfach Kurse umorganisiert, vertagt oder storniert, Teilnehmer angerufen und vertröstet werden. Einige kamen nicht mehr zurück. Auch Dozenten haben das Weite gesucht, weshalb die VHS als eine der größten kommunalen Bildungseinrichtungen noch immer händeringend nach neuen Lehrkräften sucht.

Dass dabei auch die Dozenten vom Angebot der VHS profitieren können, ist vielen mitunter gar nicht klar. Denn über die Volkshochschulen werden Fortbildungen in der Erwachsenenpädagogik angeboten, mittels derer sich Dozenten sehr kostengünstig (mitunter sogar kostenfrei) weiter qualifizieren können. Und durch die VHS genutzten Räume in anderen Stadtteilen muss längst nicht für jede Kurs der Weg an die Upstallstraße in Angriff genommen werden.

Standort wird angenommen

Axel Senf leitet die VHS Brandenburg. Quelle: Moritz Jacobi

Entgegen aller Befürchtung hat sich der Standortwechsel nur geringfügig auf die Nachfrage ausgewirkt. „Der Unterschied bei den Anmeldungen zwischen dem Frühjahrssemester 2021 am alten Standort und dem Herbstsemester am neuen Standort beträgt kaum fünf Prozent“, sagt Axel Senf der MAZ. Es bestehe Kontakt zum Bürgerhaus Hohenstücken, um das breite Kursangebot im Stadtteil bekannter zu machen.

Der VHS-Chef blickt optimistisch in die Zukunft und hofft, irgendwann vielleicht sogar den geplanten Neubau eines Schulcampus am Wiesenweg für die VHS nutzen zu können. Nicht nur, weil sich das Ferienprogramm der sogenannten „jungen VHS“ gezielt an Kinder und Jugendliche richtet. „In den Schulcampus sollten auch andere Altersgruppen einbezogen werden“, findet er. „Ganz im Sinne des lebenslangen Lernens.“

