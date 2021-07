Volksverhetzung und Beleidigung: „Hassprediger“ der Brandenburger AfD verurteilt

Brandenburg/H

Vor fast einem Jahr wurde Jan Peter T. wegen Beleidigung und Volksverhetzung vom Amtsgericht Brandenburg zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt. Jetzt ging er vor dem Landgericht Potsdam in Berufung. Jan Peter T. ist 66 Jahre alt und lebt erst seit zwei Jahren in Brandenburg an der Havel. Aufgrund des Wassersports sei er hergezogen. Während er in Aachen lebte, war er in der Sozialpädagogik und Inklusion tätig. Sein Anwalt liest während der Berufung vor, dass er in Aachen sogar eine Auszeichnung für sein Engagement am Tag der Immigration erhalten habe. Ein Versuch zu zeigen, dass der Mann nichts gegen Flüchtlinge hat.

Wüste Beleidigungen

Das Verfahren gegen ihn entstand aufgrund von Hunderten von beleidigenden E-Mails gegen Christian Griebel, Chef des lokalen Internetforums Meetingpoint. Die Mails enthielten nahezu jedes erdenkliche Schimpfwort. Für das Berufungsverfahren am Landgericht in Potsdam vor wenigen Tagen sind jedoch nur vier E-Mails relevant, die besonders wüste Beleidigungen enthalten, alle unter dem Decknamen Felix Mann verfasst. Griebel selbst ist an diesem Verhandlungstag nicht anwesend, er weilt im Urlaub.

Der Grund für die Beleidigungen? Jan Peter T. kommentierte regelmäßig bei Meetingpoint. Seine und auch einige andere Kommentare wurden regelmäßig aufgrund des Tonfalls gelöscht. Nach eigener Aussage sollen die E-Mails nicht an Griebel gerichtet gewesen sein, sondern an einen unbekannten Dritten, der die Kommentare gelöscht hat. In einer E-Mail an diesen „unbekannten Dritten“ fielen Kommentare wie „Schmeißen Sie das Schwein endlich raus, bevor das Scheißhaus zusammenfällt“ und auch das Wort „Lügen“ fiel mehr als nur einmal.

Die erste E-Mail ist besonders schlimm. Sie handelt von einem Journalisten, der sich nur noch betrinkt, um sich selbst ertragen zu können. Hierbei fallen Sätze wie: „Der Mann soll vom Journalismus geheilt werden“, zudem sei er „engstirnig“ und berichte nur einseitig. Viele seiner E-Mails sprechen zudem von Kot und Erbrechen, alles sehr bildlich. Der Angeklagte hetzt er in seinem Pamphlet gegen die ganze Journalismus-Branche.

Der „Löschheini“

Jan Peter T. spricht von einem unbekannten Kommentarlöscher. Portalbetreiber Griebel agiert dort unter seinem in der Stadt seit Jahren bekannten Kürzel „cg1“. Das scheint dem Angeklagten nicht bewusst gewesen zu sein. Seine Theorie variiert: Mal sei es jemand aus der Meetingpoint-Redaktion gewesen, der seine Beiträge löscht, mal ein Leser.

Beleidigte Buchstaben

Das wichtigste Argument von T. und seinem Anwalt ist, dass die E-Mails an die Adresse der Redaktion gingen und nicht an Griebel direkt. In E-Mails direkt an den Meetingpoint-Chef und sein Pseudonym „cg1“ sei der Angeklagte zudem stets respektvoll und höflich gewesen. Zudem hätte er ihn nie beleidigt, denn „eine Buchstabenkombination kann man nicht beleidigen.“

Der Anwalt des Angeklagten, Jens Posern, beschreibt das Urteil des Amtsgerichts Brandenburg auch deshalb als „erheblich fehlerhaft“. Jan-Peter T. entschuldigt sich im Laufe der Verhandlung bei der Richterin Anja Königsmann, dass sie sich die wüsten E-Mails anhören muss und sagt nur: „Es ist peinlich.“

Hetze gegen Flüchtlinge und Afrikaner

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt T. zudem der Volksverhetzung. Sowohl in E-Mails als auch in Kommentaren scheint er gegen Menschen aus Afrika und dezidiert Flüchtlinge zu hetzen. Er schreibt von „Dritte-Welt-Hölle“ und dass „die dritte Welt uns überrollen wird.“ Der Beschuldigte streitet das ab. Er habe lediglich öffentlich zugängliche Quellen zitiert. Im Übrigen sei er der Meinung, man müsse Flüchtlingen mehr helfen, denn der Weg nach Deutschland sei viel zu gefährlich und sollte von ihnen nicht angetreten werden.

Der Anwalt von Jan-Peter T. fordert Freispruch und dass der Adhäsionsantrag von Griebel zurückgewiesen wird. In dem Antrag fordert Griebel ein Schmerzensgeld von 1500 Euro. Die Staatsanwältin fordert, den Angeklagten wegen Volksverhetzung zu verurteilen und die Berufung abzulehnen. Bettina Holstein, Griebels Anwältin, will das Schmerzensgeld für ihren Mandanten. Zudem sagt sie: „Dieses Theater heute war hart an meiner Leidensgrenze.“ Sie meint die ellenlangen Einlassungen des Beschuldigten.

Bewährungsstrafe

Schließlich fällt das Urteil. Die Berufung wird abgelehnt und Jan-Peter T. zu zwei Jahren Bewährung verurteilt. Richterin Königmann führt an, dass das Urteil des Amtsgericht Brandenburg korrekt gewesen sei. Dem Adhäsionsantrag wird stattgegeben, allerdings muss die Summe des Schmerzensgeldes in einem separaten Zivilverfahren noch ausgehandelt werden. T. hat kann Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen.

Von Julia Kazmierczak