Brandenburg/H

Ein offenbar verwirrter Mann hat am frühen Dienstagmorgen in der Brandenburger Neustadt seine Nachbarn in Atem gehalten. Der 29-Jährige brüllte über Stunden so laut in seiner Wohnung in der Gutenbergstraße herum, dass Anwohner schließlich die Polizei anriefen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach ging der Anruf um 0.39 Uhr auf der Wache in der Magdeburger Straße ein.

Weißes Pulver auf einer CD-Hülle

Der Mann schien gegen den überraschenden Besuch nichts zu haben. „Der 29-jährige Brandenburger konnte in seiner Wohnung angetroffen werden und bat die Beamten herein“, berichtet die Erste Polizeihauptkommissarin Peggy Wölk von der Inspektion in Brandenburg an der Havel.

Anzeige

Die Polizisten sahen sich also um. „Beim Gespräch bezüglich der Ruhestörung wurde in der Wohnung eine CD-Hülle entdeckt, die noch weiße Anhaftungen erkennen ließ“, so Wölk weiter. Dabei könnte es sich um Reste von Betäubungsmitteln handeln, weshalb die Beamten die Hülle beschlagnahmten.

Weitere MAZ+ Artikel

Arzt weist Mann in Psychiatrie ein

Der 29-Jährige war offenbar immer noch ziemlich laut. „Da der junge Mann nicht zur Ruhe zu ermahnen war und sich auch nicht beruhigen ließ, wurde ein Notarzt hinzugezogen und er auf Grund dieses Ausnahmezustandes in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen“, berichtet die Polizistin weiter.

Die Angelegenheit wird jetzt ein Fall für die Brandenburger Kripo. Die Beamten ermitteln laut Wölk wegen des Verdachtes auf unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln.

Von hms