Brandenburg/H

Kein schöner Anblick: Sprühteufel haben sich ausgetobt, Birken sprießen zwischen den Gleisen empor, bei einem der großen Gebäude ist das Dach zum Teil eingestürzt. Das Bahnbetriebswerk ist schon lange nicht mehr das, was es einmal war: ein lebendiger Betrieb. Ende 1993 wurde die Dienststelle aufgelöst. Wie dieser Laden einst brummte, kann man dank eines neuen Buches nachvollziehen. Dirk Endisch und Jens-Peter Fried haben viel darüber zu erzählen.

Zur Galerie Das Bahnbetriebswerk zwischen Schützenworth und Hauptbahnhof liegt schon lange brach. Der neue Eigentümer ließ das Gelände zumindest entkrauten.

Neben den Gleisen des Hauptbahnhofs liegt das Werk, in dem einst Bahnfahrzeuge gewartet und repariert worden sind. Der Lokschuppen und die Drehscheibe davor künden von den Zeiten, in denen auf dem zwei Hektar großen Areal viel Bewegung herrschte. Die Deutsche Bahn brauchte das Gelände nicht mehr. Im Juni 2020 ist es an einen Berliner Architekten versteigert worden – für 940.000 Euro.

Pünktlich zum runden Jubiläum erscheint das Buch von Fried und Endisch: Vor 175 Jahren ist die Eisenbahn nach Brandenburg an der Havel gekommen und mit ihr das Bahnbetriebswerk beziehungsweise sein Vorläufer. Am 2. August 1846 erreichte der erste Zug den Bahnhof, der zu der Zeit noch weit vor den Toren der Stadt lag.

Im Mai 1982 wartete Lok 106524-2 auf die Rückfahrt nach Belzig. Quelle: Jens-Peter Fried

Störungsfrei lief die Premiere nicht: „In Brandenburg geriet die Locomotive Jupiter beim Einnehmen von Wasser und Brennmaterialvorrath von den Schienen, weil die letzteren ohne sichtbare Bezeichnung zu früh endeten. Es ward daher die Reserve-Locomotive zur Zugführung bestimmt“, zitieren die Autoren aus der „Illustrierten Zeitung“ von damals. Fünf Tage später nahm „Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahn-Gesellschaft“ den planmäßigen Betrieb auf.

Die ersten Lokomotiven hatten wenig Platz für Wasser und Brennstoff. Auf dem Weg zwischen Berlin und Magdeburg mussten die Loks entweder ausgetauscht werden oder bekamen Wasser und Kohlen. „Aus diesem Grund hatte die Eisenbahn-Gesellschaft in Brandenburg eine Wasser- und eine Maschinenstation errichten lassen“, schreiben Endisch und Fried. Das war der Anfang des Bahnwerkes. Ein Gleisplan von 1870 zeigt, wie umfangreich die technischen Anlagen der Bahn zu dieser Zeit bereits waren.In den ersten Jahren gehörte eine Kokerei dazu, die den nötigen Koks lieferte.

Im Buchhandel erhältlich Dirk Endisch, Jens-Peter Fried, „Das Bahnbetriebswerk Brandenburg“, 256 Seiten mit 227 Abbildungen, Stendal 2021, 31 Euro. Das Buch gibt es direkt beim Verlag unter verlag-endisch.de und im Buchhandel.

Die Bedeutung des Brandenburger Werkes wuchs, als im Jahre 1904 zwei Nebenbahnen in Betrieb gingen: die Brandenburgische Städtebahn vom Neustadt/Dosse über Brandenburg und Belzig nach Treuenbrietzen sowie die Westhavelländische Kreisbahn von Roskow zum Bahnhof Brandenburg-Altstadt. Nun war die Havelstadt ein Knotenpunkt.

Für Dirk Endisch aus Stendal ist dies nicht das erste Buch. „Ich habe mir vorgenommen, alle Bahnbetriebswerke der Reichsbahndirektion Magdeburg vorzustellen“, sagt er. Auch wenn das Brandenburger Werk zeitweilig unter Berliner Regie stand, gehöre es zu den Magdeburgern dazu.

Ohne Jens-Peter Fried aus Gräben wäre das Buch kaum so gut und umfangreich gelungen, würdigt Endisch. Fried war viele Jahre in dem Brandenburger Werk in leitender Funktion tätig. „Er hat unglaublich viel aufbewahrt und vor dem Mülleimer bewahrt.“

Ab 15. Mai 1956 war die Elna-Lok 926489 im Lokbahnhof Lehnin stationiert. Um 1960 entstand diese Aufnahme während eines Personalwechsels. Quelle: Heinrich Kröger

Die Autoren legen den Schwerpunkt zwar auf die Anlage am Brandenburger Hauptbahnhof, wenden sich aber auch den Außenstellen zu. Dem Werk unterstanden der Betriebsteil Brandenburg-Altstadt, der Lokbahnhof Potsdam sowie die Einsatzstellen Ketzin, Belzig, Lehnin und Roskow. Die Belziger Stelle, die kleinste des Bahnbetriebswerkes, hatte ihre Wurzeln ebenfalls im 19. Jahrhundert. Am 15. April 1879 erreichte der erste Güterzug Belzig. Eine Maschinenstation entstand an der Ostseite des Bahnhofs.

Lehnin ging am 18. Oktober 1899 ans Bahnnetz. Die Kleinbahn verband Lehnin mit der Hauptstrecke in Groß Kreutz. Neben dem Bahnhofsgebäude zeugen der heute anders genutzte Lokschuppen von diesem Kapitel Verkehrsgeschichte, das fast 70 Jahre dauerte.

Von Heiko Hesse