Volles Programm: Das bieten die Brandenburger Jugendclubs in den Herbstferien

Brandenburg / H

Seit Montag sind Ferien. Dafür haben sich die Jugendclubs in Brandenburg an der Havel ein buntes Programm für Kinder und Jugendliche überlegt. Wer keine Lust auf Langeweile hat, kann einfach bei den Jugendzentren vorbeikommen. Von Klettern über Kochen bis hin zum Programmieren – für alle ist etwas dabei.

Ferienprogramm im Café Contact

Im Café Contact wird es sportlich: Airhockey, Tischtennis, Kicker und Billard werden hier für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren angeboten. Außerdem wird fleißig gekocht und gebacken. Highlight ist die Fahrradwerkstatt am 20. Oktober. Wer ein kaputtes Rad hat, lernt hier es zu reparieren. Und damit der Abschied von den Ferien nicht zu schwer fällt, gibt es zum Abschluss eine Party am 22. Oktober und ein Grillen am 24. Oktober.

Tischtennis ist nur eine der vielen Angebote der Jugendclubs in Brandenburg an der Havel. Mitmachen ist ohne Anmeldung im "cafe contact" möglich. Quelle: privat

Kinder ab zehn Jahren können ohne Voranmeldung vorbeikommen. Geöffnet ist der Club fast jeden Tag ab 15 Uhr. An manchen Tagen unternimmt das Café Contact Ausflüge und ist nicht vor Ort. Alle Interessierten sollten also am besten noch einmal im Programm (siehe Kasten) nachsehen.

„Club am Trauerberg“: Ferienausflüge und Unternehmungen

Wer hoch hinaus möchte, kann im „Club am Trauerberg“ einen Kletterausflug machen, dieser findet am 20. Oktober statt. Für diesen und andere Ausflüge ist eine Anmeldung notwendig. Los geht es immer um 10 Uhr für Kinder ab zehn Jahren.

Etwas entspannter geht es beim Programm vor Ort zu, wofür sich niemand anmelden muss. Einfach ab 16 Uhr vorbeikommen – entweder zum Programmieren von Mini-Computern am 12. Oktober oder zum Schmuckbasteln. Popcorn und Filmgucken gibt es am 18. Oktober.

„KiJu“: Ferienspaß für Kinder und Jugendliche

„Pimp deinen Jugendclub“ – das ist im Herbst das Motto des „KiJu“. Der Kinder- und Jugendfreizeitclub lädt Jugendliche in den Ferien dazu ein, die Räumlichkeiten neu zu gestalten. Alle ab zwölf Jahren können hier ihrer Kreativität freien Lauf lassen und nebenbei handwerklich etwas dazulernen. Täglich wird im KiJu von 12 bis 18 Uhr unter Anleitung gemauert, gemalert und montiert.

Die Jugendlichen im Jugend- und Freizeitclub "KiJu" sind schon fleißig am Handwerkern. Wer älter als 12 ist und mitmachen möchte, kann in den Herbstferien einfach vorbeikommen. Quelle: privat

Von Montag bis Freitag gibt es auch Programm für Kinder zwischen sechs und elf Jahren. Das ist etwas weniger handwerklich, aber gebastelt wird auch – zum Beispiel mit alten Jeansresten. Außerdem geht es raus in die Natur zum Pilzesammeln am 18. Oktober und zum Bohnenländer See zwei Tage später. Beim Kürbisköpfe-Basteln am 15. Oktober kann frühzeitige Halloween-Stimmung aufkommen und wer Lust hat mal einen Igelkeks zu probieren, sollte am 21. Oktober im Zentrum vorbeischauen. Vielleicht stimmen die Igelkekse ja sogar schon auf die Weihnachtsplätzchen-Zeit ein.

Von Judith von Plato