Vollsperrung: Ein Kilometer lange Baustelle beginnt in der Wusterwitzer Hauptstraße

Wusterwitz

Die Wusterwitzer Hauptstraße ist vom 13. bis 22. Oktober ab Abzweig Warchauer Straße bis zum Ortsausgang in Richtung Rogäsen und am Kreisverkehr in Richtung Wusterwitz voll gesperrt. Während der Bauzeit rollt der Verkehr dann über die L96.

Ein Kilometer lange Baustelle

„Insgesamt ist die Baustelle einen Kilometer lang. Wir erneuern dort die Fahrbahndecke. Die Arbeiten ziehen sich von der Wusterwitzer Hauptstraße bis hinter dem Ortsausgang am Viesener Weg“, sagt Kilian Riek vom Bauunternehmen Matthäi aus Michendorf.

Warnung für Anwohner

Der Bauleiter warnt alle Verkehrsteilnehmer davor, am 19. und 20. Oktober die Straße zu befahren. „Wir bauen Asphalt ein, der bis zu 160 Grad Celsius heiß ist. Das ist für die Reifen der Autofahrer überhaupt nicht gut. Anwohner sollten auch auf ihre Haustiere achten, sie nicht draußen umher rennen lassen, weil sich ihre Haustiere sonst verbrennen und verletzen könnten“, sagt Riek.

Grundstücke nicht erreichbar

Noch kommt dieser Fahrer problemlos durch die Wusterwitzer Hauptstraße. Quelle: André Großmann

Sollte der Asphalt zu früh befahren werden, können Schäden entstehen, weil dieser erst noch auskühlen muss.Wegen der Arbeiten kann der Baustellenbereich Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr nur eingeschränkt befahren und Anliegergrundstücke zeitweise nicht mit dem Auto erreicht werden. „Wenn wir die Deckenschicht herunterholen, indem wir sie abfräsen, können wir den normalen Fahrbetrieb auf der Straße nicht mehr gewährleisten“, sagt Riek.

Anlieger, deren Grundstücke innerhalb des Baufeldes liegen, sollen ihre Fahrzeuge in die dafür vorgesehenen Parkbuchten stellen. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge im Fahrbahnbereich werden kostenpflichtig abgeschleppt. Die dafür entstehenden Kosten müssen dann die Fahrzeughalter tragen.

Außerhalb der Zeiten wollen die Bauplaner gewährleisten, dass die Grundstücke zugänglich sind. Auch für Rettungsfahrzeuge ist die Erreichbarkeit der Grundstücke sichergestellt. „Die Baustelle ist ein Gefahrenbereich. Bitte beachten Sie Absperrungen und passen Sie Ihre Geh- und Fahrweise den Verhältnissen an“, sagt Riek.

Von André Großmann