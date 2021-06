Amt Beetzsee

Rot-weiße Baken warnen vor Gefahren. Sand, Schutt und Flatterbänder liegen am Wegesrand, Bagger und LKW bahnen sich ihren Weg über die Landesstraße. Der Landesbetrieb Straßenwesen sperrt die L962 für eine neue Asphaltfahrbahn an den Ortseingangsinseln Briest und Tieckow und das in zwei Etappen.

Vollsperrungen und Öffnungen

Zuerst ist die Zuwegung aus Kranepuhl kommend an der B1 ab Freitag um 17.30 Uhr voll gesperrt. Anschließend wird die Ortseingangsinsel asphaltiert und im Laufe des Samstags wieder geöffnet.

Wenn dieser Abschnitt fertig ist, sperren die Planer den Ortseingang aus Tieckow an der B102 ab Samstag vollständig. „Insgesamt zieht sich die Baustelle 9,1 Kilometer lang. Die Arbeiten sind Teil des Radwegebaus zwischen Plaue und Fohrde an der L962. Autofahrer sollten besonders im Baustellenbereich vorsichtig sein und Verständnis für auftretende Behinderungen haben“, sagt Pressesprecher Steffen Streu vom Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg.

Kurz vor Tieckow betrachtet Chris Weinert die Fahrbahn und legt mit seinem Bagger einen Graben neben der Straße an. „Noch ist hier viel los, das wird nach der Vollsperrung anders sein. Die Arbeiten sind aber sinnvoll“, sagt er der MAZ. Wenige Meter entfernt arbeiten Bauleute der Firma Strabag über Kilometer verteilt gleichzeitig an mehreren Stellen der Strecke.

Baggerfahrer Chris Weinert legt einen Graben neben der L962 an. Quelle: André Großmann

Freitag, den 11. Juni wird der Verkehr über die B1 Richtung Brandenburg an der Havel bzw. über Plaue umgeleitet. Einen Tag später erfolgt die Umleitung über die B 102 Richtung Fohrde und Brandenburg an der Havel .

Tipp für LKW-Fahrer

Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. „Es ist zu beachten, dass für den LKW-Verkehr unmittelbar vor der Ortslage Briest keine Wendemöglichkeit besteht“, sagt Steffen Streu. Die Ortsdurchfahrt in Briest ist Montag, den 14. Juni ab 6.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

Am Ortausgang Briest laufen die Vorbereitungen für die Arbeiten an der L962. Quelle: André Großmann

Ein schnelles Ende der Arbeiten ist nicht absehbar, stattdessen folgt Donnerstag, den 24. Juni nach der Asphaltierung der Ortseingangsinseln die nächste Vollsperrung. Dann entsteht zwischen den Ortsteilen Briest und Krahnepuhl ein neuer Durchlass. Deshalb wird es wohl bis Samstag, den 7. August keine Durchfahrtsmöglichkeit geben.

Verzögerung des Projekts

Der Radwegbau ist die längste Baustelle im Amt Beetzsee. Zunächst war die Übergabe des wichtigen Teils des rund 370 Kilometer langen Havelradweges für das 1. Quartal 2022 geplant, jetzt ist die Fertigstellung erst im zweiten Quartal vorgesehen. Mit dem Projekt soll sich der Kohlendioxid (CO2) -Ausstoß im Verkehr reduzieren.

Das Land Brandenburg beteiligt sich mit 1,8 Millionen Euro, das Amt Beetzsee mit etwa 19.000 Euro und die Stadt Brandenburg an der Havel mit etwa 10.000 Euro. Aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung werden etwa zwei Millionen Euro bereitgestellt. Insgesamt kostet der Bau um die vier Millionen Euro.

Autofahrer wie Dennis Meyer beobachten in den nächsten Monaten die Lage. „Das werden spannende Zeiten. Schon jetzt sieht alles sehr abenteuerlich aus. Ich hoffe, die Situation bessert sich, weil ich im Sommer öfter mal nach Briest fahre. Staus sind bei der Hitze sehr anstrengend“, sagt er.

Von André Großmann