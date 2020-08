Brandenburg/H

José Costa ist seit 14 Jahren mit seiner Firma „JClean“ selbstständig. Der 55-Jährige lebt mit seiner Frau Astrid in Gollwitz. Früher war er Polizist. Im MAZ-Interview verrät der gebürtige Portugiese, was das Fensterputzen als Job so mit sich bringt.

Was haben Sie ursprünglich gelernt und wie sind Sie Fensterputzer geworden?

José Costa: Ich war Polizist in Portugal. Dann bin ich wegen meiner Frau nach Deutschland gezogen. Das war vor 21 Jahren. Man muss ja etwas tun. Aber wenn man hierher kommt und die Sprache nicht kann, bleibt nicht viel. Also habe ich in Brandenburg bei einer Gebäudereinigungsfirma angefangen.

Warum haben Sie sich 2006 selbstständig gemacht?

Ich habe sieben Jahre bei der Firma gearbeitet und dort die Glasreinigung mit aufgebaut. Ich habe gemerkt, dass ich das, was ich da gemacht habe, auch selber machen kann.

Welche Dienstleistungen bieten Sie genau an?

Wir machen auch Gebäudereinigung, aber eigentlich sind wir in der Glasreinigung am stärksten. Zur unseren Kunden zählen dabei Privat- wie auch Gewerbekunden. Und wir haben noch ein paar Treppenhäuser zu reinigen oder machen die Bauabschlussreinigung. Aber das schaffe ich neben meinen anderen Aufträgen nicht mehr so oft.

Gefühlt suchen sich immer mehr Menschen Hilfe zum Fenster putzen...

Ja. Von jung bis alt. Früher haben die Senioren gesagt: Was sagen denn die anderen, wenn ein Fensterputzer kommt? Das hat sich gewandelt. Heute nehmen sie eher Hilfe an.

Sehen die Fensterscheiben von Familien anders aus als bei Menschen, die allein wohnen?

Schon ein bisschen. Manchmal brauche ich nicht fragen, ob jemand Hunde oder Kinder hat. Man muss nur die Scheibe angucken und weiß, wer da lebt. Ist doch auch klar, dass Kinder oder Tiere unbefangen die Fenster berühren.

Astrid Costa (lacht): Das sieht man schon an unserem Hund Bobby, wenn er seine feuchte Schnauze an die Fenster drückt.

In welchen zeitlichen Abständen lassen die Menschen denn ihre Fenster putzen?

Das ist unterschiedlich. Es gibt Kunden, die machen es einmal im Jahr, manche zwei, andere drei, vier Mal. Es hängt auch damit zusammen, wo sie wohnen. An der Straße ist zum Beispiel mehr Schmutz auf den Fenstern. Grundsätzlich ist aber zwei Mal im Jahr ist ausreichend.

Gibt es denn besondere Herausforderungen in dem Job?

Fenster mit vielen Sprossen – wie bei Häusern unter Denkmalschutz – sind schwieriger zu reinigen. Ein Problem in Brandenburg ist zudem das kalkhaltige Wasser. Manche, wenn die ein Haus haben und ihren Rasen sprengen, denken nicht dran, die Spritzer gleich von den Fensterscheiben zu entfernen. Das frisst sich so ein. Da müssen sie das mit Fensterklingen abkratzen. Und Wintergärten sind im Sommer schon anstrengender, weil man in der prallen Sonne arbeiten muss.

Astrid Costa: Hätte man ja nicht gedacht, dass ihm die Sonne so viel ausmacht als Portugiese. Aber da hat er sich angepasst. Am Anfang war er noch total braun und jetzt ist er so blass. So warm hat er es nicht mehr so gerne.

José Costa: Es ist auch ein harter Job. Nicht nur ein bisschen rumputzen, sondern auch körperlich anstrengend.

Wo tut es denn am meisten weh?

Wenn ich vier, fünf Stunden mit Leitern arbeiten muss, dann tut es weh. Hoch und runter und Sprossen stehen. Das ist das Schlimmste.

Aber schwindelfrei sind Sie?

Ich war bei der Armee Fallschirmspringer. Das ist kein Problem.

Einmal abgesehen von den körperlichen Beschwerden: Macht der Job Ihnen Spaß? Zuhause putzt man doch eher ungern Fenster.

Ja. Es ist schön, wenn man Fenster, die sehr schmutzig sind, hinterher ansieht und sagen kann: „Wunderbar“. Und wenn der Kunde sagt: Mensch, da ist ja gar keine Scheibe drin. Die Arbeit muss Qualität haben. Das ist mein Ziel.

Astrid Costa: Das ist seine Ambition. Er ist da sehr pingelig.

Sie sind so lange erfolgreich, insofern muss es mit der Qualität doch passen.

Einige Kunden sind seit Beginn der Selbstständigkeit dabei. Die rufen mittlerweile an und sagen: Ich bin arbeiten, da und da liegt der Schlüssel. Das zeugt von Vertrauen. Wir haben teilweise schon Wartezeiten von vier, fünf Wochen, deswegen machen viele ihre Termine schon für das ganze Jahr. Selbst zu der Corona-Zeit gab es niemanden, der abgesagt hat.

Geben Sie uns doch einmal ein paar Tipps. Was nutzen Sie denn zum Putzen?

Nur Pril. Oder ein anderes Geschirrspülmittel. Das funktioniert wunderbar.

Astrid Costa: Er steht auch nicht auf diese schönen Geräte, die jetzt jeder haben will. Er putzt ganz klassisch mit Leder- oder Fenstertuch und einem Abzieher.

Und wie kriegen Sie es so streifenfrei hin?

Ganz einfach: Wenn der Gummi in Ordnung ist, gibt es keinen Streifen, wenn nicht, dann haben Sie welche. Der muss einfach in Ordnung sein.

Wenn man zuhause Fenster putzt, regnet es immer. Das kann bei Ihnen nun nicht zutreffen.

Aber ich habe tatsächlich ein paar Kunden, da ist es so. Ich sage manchmal zu denen im Spaß: Wenn Sie Regen brauchen, bestellen Sie einen Fensterputzer, dann bekommen Sie Regen. Wir putzen aber auch dann. Es sei denn, es gießt richtig.

Von Antje Preuschoff